Ruptură totală între Gheorghe Mustață și MM Stoica! Liderul Peluzei Nord a răbufnit: „O să-i dau portavocea, să fie în locul nostru”

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Din cauza faptului că Arena Națională este indisponibilă, iar Dinamo și FCSB au vrut să mute „Eternul Derby” la Cluj, însă această variantă a picat în urma presiunii puse de suporterii celor două echipe. Gheorghe Mustață s-a arătat profund dezamăgit că Mihai Stoica a acceptat această propunere fără să-i consulte pe suporteri.

Gheorghe Mustață, discurs dur după ce Mihai Stoica a acceptat varianta Cluj pentru derby-ul Dinamo – FCSB

Liderul Peluzei Nord este de părere că „Derby de România” nu se poate juca în altă parte decât în București. El, împreună cu suporterii, nu a fost atât de deranjat de faptul că s-a propus ca meciul să se mute la Cluj, cât a fost dezamăgit că oamenii din conducere, în special Mihai Stoica, nu s-au consultat cu galeria înainte de a accepta.

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După ce au intervenit și suporterii dinamoviști, meciul nu se va mai juca la Cluj și cel mai probabil „Arcul de Triumf” rămâne singura variantă: „Nu suntem, nu am fost și nu vom fi vreodată de acord cu așa ceva. Cum să joci derby-ul României la Cluj-Napoca?! Cine vrea așa ceva și acceptă o asemenea propunere să vină la mine și să-i dau și portavocea, să fie în locul nostru. Nu ne-a consultat nimeni. OK, am înțeles mesajul celui care a acceptat propunerea de a merge la Cluj. Mă bucur că băieții de la Dinamo au hotărât să nu meargă la Cluj. Au demnitate, au respect! Și noi am hotărât la fel: să nu mergem.

De ce nu ne-au dus la Madrid sau la Valencia? Măcar vedeam și noi ceva frumos. A fost totul foarte urât. Ne-a deranjat faptul că nu ne-au consultat. Au acceptat fără să ne întrebe. Chiar dacă e cineva de acolo supărat pe mine, mai sunt și alții care puteau fi consultați sau alți oameni din club care să mă sune. Puteau, dacă ne întrebau, să țină cont de propunerea noastră: să schimbăm gazda din tur.

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Mergeam în Ghencea, cu noi gazde, iar returul îl jucam pe Arena Națională. Era o variantă. Uite că nu se mai merge la Cluj. MM trebuia să ne întrebe. Nu ne mai încălzește faptul că s-a schimbat decizia. S-a schimbat din cauza presiunii noastre, nu din respectul lor, iar asta ne doare. Oricum, și noi, și dinamoviștii am fi stat acasă și i-am fi sfătuit pe toți să rămână acasă”, a declarat Gheorghe Mustață, la emisiunea lui Gabi Safta de pe

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Ce a spus, de fapt, Mihai Stoica despre locul unde se va disputa derby-ul Dinamo – FCSB

Cu doar câteva ore înainte de reacția dură a lui Gheorghe Mustață, Mihai Stoica a vorbit în emisiunea „MM la FANATIK” despre locul în care se va disputa meciul cu Dinamo. El a dezvăluit că a acceptat propunerea de a juca la Cluj, însă iar una dintre dorințele sale ar fi ca meciul să se joace la Târgoviște:

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„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Sunt informaţii că s-ar putea să nu se joace la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. Sunt informaţii că la LPF există nişte solicitări.

Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde. S-a interesat cineva dacă se poate anula. I don’t know (trad. Nu ştiu) Noi, până atunci avem meciuri. Aşa înţeleg, că există această posibilitate, să nu mai jucăm la Cluj. Noi jucăm oriunde. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti”, a dezvăluit Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.