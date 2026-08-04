Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat 1.500.000 de euro din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?” Culisele scandalului. Exclusiv

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Florin Tănase (31 de ani) și Marius Baciu (51 de ani) sunt la cuțite după egalul FCSB – Farul Constanța 2-2. Căpitanul roș-albaștrilor a răbufnit după ce a început meciul pe banca de rezerve. La începutul sezonului, „decarul” și-a prelungit contractul cu FCSB, în ciuda faptului că a avut o ofertă colosală din China.

Ruptură totală la FCSB între Florin Tănase și Marius Baciu

Eliminarea din Conference League și egalul cu Farul au umplut paharul la FCSB. Vestiarul stă pe un „butoi cu pulbere”, iar primul care a răbufnit a fost chiar căpitanul Florin Tănase. După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că și că , un nou episod incredibil s-a petrecut la partida FCSB – Farul 2-2.

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FANATIK a aflat că între Florin Tănase și Marius Baciu este o ruptură totală, după ce antrenorul a decis să nu îl titularizeze pe căpitan în partida din etapa a 3-a a SuperLigii. FANATIK a anunțat în premieră iar pe postul lui Tănase s-a regăsit puștiul Mihai Toma (19 ani).

Din informațiile FANATIK, Florin Tănase a răbufnit în momentul în care a văzut echipa de start a FCSB-ului, pe care a făcut-o Marius Baciu! „Am refuzat 1,5 milioane de euro salariu din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?”, le-ar fi zis Tănase colegilor, în momentul în care a aflat că va fi rezervă.

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Și Bîrligea s-a săturat de actualul antrenor al roș-albaștrilor

Alegerea lui Mihai Toma în primul „11” s-a dovedit una extrem de neinspirată. , a fost schimbat chiar cu Florin Tănase. Din informațiile FANATIK. scaunul lui Marius Baciu la FCSB se clatină serios, mai ales că toți jucătorii sunt de partea lui Florin Tănase, în special veteranii lotului. Inclusiv Daniel Bîrligea, care traversează o eclipsă de formă, este nemulțumit de antrenorul, care, în ultimii doi ani, a fost director tehnic la Păușești Otăsău.

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Relația cu Marius Baciu este una de antrenor – jucător, ce relație? Eu am soție. Cu ce l-am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. Toată lumea nu și-a făcut treaba, de la antrenor la jucători. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus părerea!” – Florin Tănase, după FCSB – Farul 2-2

Florin Vulturar a fost în China să negocieze salariul lui Florin Tănase

Florin Tănase a rămas liber de contract la finalul sezonului 2025-2026. După îndelungi discuții cu Gigi Becali, internaționalul român a decis să semneze prelungirea pe încă doi ani. . Negocierile nu au fost însă deloc simple, iar Tănase a luat în calcul inclusiv un transfer un China.

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FANATIK chiar a anunțat că . Chinezii i-au pus pe masă lui Florin Tănase un contract valabil doi ani, cu un salariu de 1,3 milioane de euro anual, plus bonusuri. Cu toate acestea, fotbalistul în vârstă de 31 de ani a ales să continue la echipa cu care a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României.