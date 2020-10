Rusescu, debut emoționant la Clinceni. Reîntâlnirea cu FCSB, surpriză pentru atacant: „Nu mă așteptam să se întâmple”

Raul Rusescu a revenit cu ghinion în Liga 1. Atacantul a debutat pentru Academica Clinceni, noua sa echipă pierzând în fața lui FCSB, formația sa de suflet, cu scorul de 0-2.

Fotbalistul născut la Râmnicu Vâlcea a intrat la pauza meciului disputat la Călărași, dar nu i-a putut ajuta pe ilfoveni să marcheze.

Ultimul gol al lui Rusescu în campionatul României datează din 11 mai 2019, atunci când „Pufulete” îmbrăca tricoul roș-albastru și marca în victoria de la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, scor 5-1.

Ca urmare a înfrângerii cu FCSB, Academica Clinceni este pe locul 13 în Liga 1, cu șapte puncte. la egalitate cu Gaz Metan Mediaș. O victorie, patru egaluri și două eșecuri este bilanțul de până acum al ilfovenilor.

„Cred că am făcut o partidă bună, cred că am luat două goluri mult prea ușor. Puteam să obținem mai mult. Cred că avem o echipă bună, o echipă cu potențial. Cred că putem să obținem mai mult de la meciurile importante și am încredere în ce urmează pentru noi”, a declarat Raul Rusescu după Academica Clinceni – FCSB, scor 0-2.

Academica Clinceni este a cincea echipă din România la care evoluează Rusescu, după Unirea Urziceni, Dunărea Giurgiu, CS Otopeni și FCSB.

„Eu sunt bine, mă antrenez, mă bucur de fotbal. A fost o decizie pe care am fost nevoit să o iau și mă bucur pentru lucrul ăsta. Mă bucur că oamenii au încredere în mine, au așteptări de la mine și sper să le satisfac”, a adăugat atacantul de 32 de ani.

FCSB este echipa de suflet a atacantului vâlcean, el jucând în trei perioade diferite în tricoul roș-albastru și trecându-și în palmares două titluri, o Cupă a României și o Cupă a Ligii.

„A fost o partidă la care nu mă așteptam să se întâmple în prezent. Nu mă așteptam, dar asta e situația și ne conformăm. FCSB a arătat bine. Au jucat fotbalul care ne așteptam și sper să crească și să își revină de la meci la meci pentru că au avut o perioadă dificilă și să ajungă acolo unde le e locul”, a încheiat noul fotbalist al Clinceniului.

Ilie Poenaru acuză arbitrajul lui Adrian Cojocaru: „E depășit”

După ce echipa sa a suferit a doua înfrângere a sezonului Ilie Poenaru a fost supărat pe toată lumea la finalul meciului de la Călărași, dar mai ales pe centralul gălățean Adrian Cojocaru. Antrenorul ilfovenilor și-ar fi dorit ca Iulian Cristea să fie eliminat după duelul cu Raul Rusescu. Fundașul lui FCSB a primit însă doar cartonaș galben.

„E normal să te încerce un sentiment de frustrare. Poate nici noi nu am avut ocazii clare și nu știu dacă meritam victoria. Poate sunt eu lipsit de modestie, dar nici eu nu au avut… Echitabil era un egal.

Primești cartonaș roșu, rămâi în zece oameni, faci o schimbare, scoți un atacant și poate nu mai ajungi în situația aia. Dar domnul Cojocaru nu știa ce vrea să facă. Să dea galben, să dea roșu. El e depășit. E al doilea meci în care ne arbitrează și e depășit total. Am pățit-o cu el și acasă. De la un roșu nedat se termină 0-2. Asta nu scuză lipsa noastră de dublaj, că ne dublăm prost și luăm gol ușor, dar trebuia și ca anumiți jucători de-ai mei să facă dublaj la anumiți jucători de-ai lor și să creăm superioritate, să facem 2 contra 1, dar ăsta e fotbalul, în loc să fie 0-0 s-a terminat 0-2.

Am lucrat altceva. Trebuia să jucăm contraatac, contraatac pe care nu l-am dus bine în seara asta, dar încă nu suntem foarte omogeni. Apar jucători noi. Mai avem nevoie de puțin timp ca să arătăm bine”, a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului cu FCSB.

Singurul care l-a mulțumit pe Ilie Poenaru a fost chiar nou-venitul Raul Rusescu.

„Rusescu e ok. A fost bine. Se vede că are calitate. E un jucător care are liniște. Știe să scoată lovituri libere, scoate om din joc, are ultimă pasă. Ne va ajuta mult și va ajuta echipa”, a completat Poenaru.

Pe Academica Clinceni o așteaptă un nou meci greu în Liga 1. Vineri, 23 octombrie, de la ora 21:00, echipa lui Ilie Poenaru joacă în deplasare, pe terenul liderului U Craiova. Oltenii au maximum de puncte după primele șapte etape.