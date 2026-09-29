Sport

Rusescu îi arată ușa unui jucător de la FCSB și propune un atac de vis pentru Reghecampf: „Să plece din România!”

Schimbul de jucători Aymen Boutoutaou (FCSB) - Steven Nsimba (Universitatea Craiova) este analizat și întors pe toate părțile de experți și de fanii celor două echipe.
Flaviu Popa
29.09.2026 | 06:50
Rusescu ii arata usa unui jucator de la FCSB si propune un atac de vis pentru Reghecampf Sa plece din Romania
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Raul Rusescu e de părere că Nsimba ar fi un transfer bun la FCSB
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Raul Rusescu, fostul jucător al celor de la FCSB, a comentat schimbul de jucători Aymen Boutoutaou (FCSB) – Steven Nsimba (Universitatea Craiova). Fostul atacant crede că FCSB ar avea de câștigat din această afacere și propune o formulă de atac de neoprit în actualul sezon.

Raul Rusescu crede că Aymen Boutoutaou ar trebui să plece din România după criticile lui Gigi Becali

„Stoian și Nsimba în față, iar Drăguș în spatele lor. Ar putea juca împreună, pe modelul naționalei sau al Craiovei. Sună bine!”, a declarat Raul Rusescu la GSP Live. Steven Nsimba a înscris 21 de goluri pentru Universitatea Craiova în 63 de meciuri, însă oltenii par dispuși să se despartă de fotbalist pentru că intră în ultimul an de contract și riscă să-l piardă liber.

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Despre Aymen Boutoutaou, Raul Rusescu e de părere că trebuie să plece cât mai repede nu doar de la FCSB, ci din România. Asta, pentru că a intrat deja în atenția tuturor după ce a fost criticat dur de Gigi Becali, astfel că are șanse mai mici să se impună la orice altă echipă din țara noastră.

„Boutoutaou e un jucător bun, dar se află într-o situație din care e imposibil de ieșit. Reghecampf are abilitatea de a umbla la psihicul unui jucător, însă, și dacă joacă bine 10 meciuri și face 30 de minute mai slabe, s-a terminat! E o situație imposibilă pentru el și cel mai bine ar fi să plece din România”, a concluzionat fostul atacant al „roș-albaștrilor”.

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Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou, dar vrea să-l vândă pentru 500.000 de euro

Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou, însă francezul nu a impresionat la FCSB. Favoritul lui Meme Stoica, cel care a garantat pentru transfer, a înscris doar două goluri în 11 meciuri și nu a reușit să-l convingă pe Gigi Becali.

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Cu toate acestea, Stoica se opune plecării lui Aymen Boutoutaou de la echipă, fiind de părere că FCSB ar face o mare greșeală să-i permită să plece. „S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid și Craiova că e bun jucător.

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I-am spus: Am dat 1,3 milioane pe el? Spune-mi să îmi dea 500.000. Să îl ia ei. Că și ei l-au vrut și că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu știu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio și l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro și îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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