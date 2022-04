Rusia a anunțat că va desfășura primele rachete Sarmat cu capabilități nucleare. Cât de credibil este mesajul Moscovei

Dmitri Rogozin, şeful agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, a declarat sâmbătă că Rusia intenţionează să desfăşoare prima unitate militară înarmată cu rachete Sarmat cu capabilităţi nucleare nu mai târziu decât în această toamnă, a transmis agenția de presă rusă TASS.

Rusia anunță prima unitate cu rachete Sarmat

Anunțul făcut de Dmitri Rogozin vine după ce armata rusă a anunțat miercuri că a efectuat un test reușit cu noua rachetă balistică intercontinentală Sarmat. Această rachetă ar fi capabilă să transporte zece sau chiar mai multe focoase nucleare și să lovească cu precizie ținte aflate la mii de kilometri distanță, în Europa sau Statele Unite.

Potrivit sursei citate, noua unitate dotată cu rachete Sarmat va avea sediul la Uzhur, în regiunea Krasnoiarsk, la circa 3.000 km est de Moscova.

Într-un interviu pentru canalul TV Rossiia 24, Dmitri Rogozin a spus că rachetele vor fi plasate în aceleaşi locuri şi în aceleaşi silozuri ca rachetele Voevoda din era sovietică pe care le înlocuiesc, ceea va duce la economisirea de „resurse colosale şi de timp”.

Lansarea „superarmelor” a fost un eveniment istoric care va garanta securitatea copiilor şi nepoţilor Rusiei pentru următorii 30-40 de ani, a mai spus șeful agenţiei spaţiale ruse Roscosmos.

Cât de credibil este mesajul Moscovei

Anunțul făcut de Rogozin vine la doar câteva zile după ce armata rusă a anunțat efectuarea cu succes a unui test cu rachetă balistică intercontinentală Sarmat, o armă de nouă generaţie cu rază lungă de acţiune.

După acest anunț, este fără egal în lume şi îi va face pe inamicii Rusiei „să reflecteze”.

„Este cu adevărat o armă unică care va consolida potenţialul militar al forţelor noastre armate, care va asigura securitatea Rusiei în faţa ameninţărilor externe şi care îi va face să reflecteze de două ori pe cei care încearcă să ameninţe ţara noastră cu o retorică dezlănţuită şi agresivă”, a afirmat liderul de la Kremlin într-o declaraţie televizată.

Racheta ar fi fost lansată de pe cosmodromul Pleseţk din nord-vestul Rusiei şi ar fi lovit cu succes o ţintă la circa 6.000 de kilometri depărtare în peninsula Kamceatka.

Vladimir Putin a susținut că racheta și că această armă nu are echivalent în arsenalul NATO. „Noul complex are cele mai înalte performanțe tehnice şi tactice şi este capabil să depăşească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are echivalent în lume şi nici nu va avea mult timp de acum înainte”, a spus președintele Vladimir Putin.

Anunțul făcut de Moscova vine în contextul în care armata rusă se confruntă cu probleme serioase pe frontul din Ucraina. Aviația sa nu a reușit să impună controlul spațiului aerian iar numărul rachetelor precise cu rază lungă de acțiune pe care armata rusă le lansează zilnic este în continuă scădere, ceea ce ar indica o diminuare a stocurilor existente. În plus, ucrainenii au dezvăluit că multe din componentele acestor arme sofisticate ale Rusiei sunt extrem de vechi, circuitele electronice datând chiar și din anii 70.

Experții militari au comparat anunțul Kremlinului de miercuri, atunci când s-a lăudat cu lansarea rachetei Sarmat, cu anunțurile pe care le făcea Adolf Hitler cu privire la armele superioare dezvoltate de Germania nazistă și care ar urma să câștige războiul.

„Anterior ni se spunea că armele hipersonice ale Rusiei îi vor aduce ușor victoria în acest război. Acum, acest ultim anunț seamănă mai mult cu discursurile lui Hitler în care vorbea de „super armele” ce ar fi trebuit să-i aducă victoria în Al Doilea Război Mondial. Multă lume subliniază faptul că aceste teste erau programate să aibă loc cu mult timp înainte. Bineînțeles. Rachetele V2 și avionul cu reacție ME-262 nu au intrat în producție decât în 1942. Au fost planificate mult timp înainte de a deveni instrumente de propagandă când războiul mergea prost. Asta e toată ideea.

Și ascultați retorica lui Putin după test. Sarmat-ul nu are nicio comparație în lumea modernă „și nu va avea pentru mult timp”. Această idee cum că Rusia produce cele mai bune și mai grozave arme din lume este foarte hitleriană. Scopul armelor minune ale lui Hitler era că, deși existau de fapt și fuseseră planificate de ani de zile, ele nu aveau cum să facă o diferență în rezultatul războiului, ci erau folosite pentru a-i face pe germani să se simtă mai bine și să le distragă atenția atunci când războiul a mers prost”, a explicat Phillips O. Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Racheta Sarmat, prezentată încă din anul 2018, ar putea, conform specificațiilor tehnice declarate de Rusia, să transporte între 10 și 15 ogive nucleare, pe o distanță de până la 18 mii de kilometri. Racheta ar folosi un vehicul hipersonic de tip glide, ceea ce îi permite să atingă o viteză (Mach 20) de până al 25 de mii de kilometri pe oră.