Rusia a bombardat o fabrică americană. Reacția lui Donald Trump. Adio, pace?

Rusia a bombardat o fabrică americană de electronice, aparținând companiei Flex Ltd, aparent în mod deliberat, în data de 21 august 2025.

Fabrica construită în Mukacevo, regiunea Transcarpatia (Ucraina), a fost distrusă de o rachetă rusească, în cadrul unui atac de amploare asupra orașului. Informațiile sunt scoase la iveală de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Experții afirmă că scopul Moscovei nu a fost doar militar, ci și psihologic și economic, prin descurajarea aliaților occidentali ai Ucrainei de a investi în țară.

„Rusia a lovit probabil întreprinderea Flex pentru a transmite un semnal Statelor Unite și partenerilor europeni: investițiile și afacerile din Ucraina nu sunt sigure”, se arată în Conform raportului, atacul ar fi fost pregătit timp de câteva săptămâni, în paralel cu negocierile dintre Washington și Moscova și cu summitul din Alaska din 15 august. ISW notează că Rusia lansase anterior pachete mai mici de atacuri pentru a se prezenta drept un negociator de bună credință. În tot acest timp, stoca rachete și drone pentru o altă ofensivă de amploare după întâlnirea de nivel înalt.

Pe 21 august, în jurul orei 04:40, două rachete din Rusia au lovit instalația industrială declanșând un incendiu uriaș. Flăcările au fost stinse complet abia după 14 ore, cu ajutorul a circa 2.600 de salvatori. Până seara, bilanțul răniților a ajuns la 23 de persoane.

Trump: „Vom lua o decizie foarte importantă”

Reacția de la Washington nu a întârziat. și-a exprimat frustrarea față de Moscova și a amenințat cu sancțiuni majore sau tarife masive dacă Rusia nu arată progrese către o soluționare pașnică a conflictului. „Vom lua o decizie foarte importantă. Ori impunem sancțiuni, ori spunem simplu: este lupta voastră”, a declarat

De partea sa, Kremlinul a spus că nu este planificată nicio întâlnire între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Atacul asupra fabricii Flex este interpretat de analiști ca o încercare din partea Federației Ruse de subminare a sprijinului occidental și de a arăta că nici măcar companiile străine nu sunt ferite de rachete.