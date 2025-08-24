News

Rusia a bombardat o fabrică americană. Reacția lui Donald Trump. Adio, pace?

Rusia a bombardat o fabrică americană în timp ce toată lumea vorbea despre acordul de pace dintre Zelensky și Putin. Stare de alertă!
Dan Suta
24.08.2025 | 11:50
Rusia a bombardat o fabrica americana Reactia lui Donald Trump Adio pace
Rusia a bombardat o fabrică americană. Foto-montaj: FANATIK

Rusia a bombardat o fabrică americană de electronice, aparținând companiei Flex Ltd, aparent în mod deliberat, în data de 21 august 2025.

ADVERTISEMENT

ISW: Rusia a bombardat o fabrică americană, aparent în mod deliberat. Reacția lui Donald Trump

Fabrica construită în Mukacevo, regiunea Transcarpatia (Ucraina), a fost distrusă de o rachetă rusească, în cadrul unui atac de amploare asupra orașului. Informațiile sunt scoase la iveală de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Experții afirmă că scopul Moscovei nu a fost doar militar, ci și psihologic și economic, prin descurajarea aliaților occidentali ai Ucrainei de a investi în țară.

„Rusia a lovit probabil întreprinderea Flex pentru a transmite un semnal Statelor Unite și partenerilor europeni: investițiile și afacerile din Ucraina nu sunt sigure”, se arată în analiza ISW. Conform raportului, atacul ar fi fost pregătit timp de câteva săptămâni, în paralel cu negocierile dintre Washington și Moscova și cu summitul din Alaska din 15 august. ISW notează că Rusia lansase anterior pachete mai mici de atacuri pentru a se prezenta drept un negociator de bună credință. În tot acest timp, stoca rachete și drone pentru o altă ofensivă de amploare după întâlnirea de nivel înalt.

ADVERTISEMENT

Pe 21 august, în jurul orei 04:40, două rachete din Rusia au lovit instalația industrială declanșând un incendiu uriaș. Flăcările au fost stinse complet abia după 14 ore, cu ajutorul a circa 2.600 de salvatori. Până seara, bilanțul răniților a ajuns la 23 de persoane.

Trump: „Vom lua o decizie foarte importantă”

Reacția de la Washington nu a întârziat. Președintele american Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de Moscova și a amenințat cu sancțiuni majore sau tarife masive dacă Rusia nu arată progrese către o soluționare pașnică a conflictului. „Vom lua o decizie foarte importantă. Ori impunem sancțiuni, ori spunem simplu: este lupta voastră”, a declarat liderul de la Casa Albă.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

De partea sa, Kremlinul a spus că nu este planificată nicio întâlnire între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Atacul asupra fabricii Flex este interpretat de analiști ca o încercare din partea Federației Ruse de subminare a sprijinului occidental și de a arăta că nici măcar companiile străine nu sunt ferite de rachete.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
Moarte învăluită în mister. O tânără a fost găsită fără suflare, cu 26...
Fanatik
Moarte învăluită în mister. O tânără a fost găsită fără suflare, cu 26 de iPhone-uri lipite pe corp
Cine e de vină pentru scumpirile tot mai mari la curent și gaz....
Fanatik
Cine e de vină pentru scumpirile tot mai mari la curent și gaz. Ministrul energiei, Bogdan Ivan, pune degetul pe rană
Arca lui Noe a viitorului, nava de de 58 km cu care am...
Fanatik
Arca lui Noe a viitorului, nava de de 58 km cu care am putea ieși din sistemul nostru solar. Proiectul uluitor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!