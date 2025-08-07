Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX

Un proiect ambițios dezvoltat de Rusia are toate șansele să ia fața SpaceX. Cercetătorii au creat un motor cu plasmă despre care spun că ar putea ajunge pe Marte în aproximativ o lună.

ADVERTISEMENT

A fost creat un nou motor cu plasmă în Rusia

Rusia și-a pus amprenta asupra unui nou proiect care stârnește interes în comunitatea spațială. Este vorba despre motorul cu plasmă care ajunge pe Marte în aproximativ 30 de zile.

Oamenii de știință ruși au creat un nou tip de motor care ar putea schimba modul de călătorie în spațiu. Un prototip funcțional există deja și este diferit de orice tehnologie spațială folosită în prezent.

ADVERTISEMENT

Potrivit cercetătorilor de la Institutul Troitsk al Rosatom, un motor magnetoplasmatic testat în laborator ar putea face posibilă . Acesta reprezintă un pas uriaș comparativ cu misiunile actuale, care durează între șase și nouă luni.

Cum funcționează motorul dezvoltat la Institutul Troitsk

Conceptul care stă la baza acestui motor este, de fapt, un sistem de propulsie cu plasmă care renunță la arderea convențională a combustibilului. În schimb, utilizează câmpuri electromagnetice pentru a accelera ionii de hidrogen la viteze ce ating 100 kilometri pe secundă. Din cauza limitărilor combustibilului, în prezent, majoritatea rachetelor chimice ajung până la circa 4,5 km/s.

ADVERTISEMENT

„Corpul de lucru este format din particule încărcate accelerate de un câmp electromagnetic. Astfel se pot atinge viteze mult mai mari.” a explicat Alexei Voronov, prim-vice-director științific la Institutul Troitsk, pentru Izvestia, arată .

ADVERTISEMENT

Acest tip de motor funcționează pe principiul unui impuls continuu. Spre deosebire de rachetele actuale, care dau un impuls inițial apoi plutesc, motorul cu plasmă accelerează constant. Asta se traduce în timp mai scurt de călătorie, dar și în expunere redusă la radiațiile din spațiul adânc. Ultima de pe listă reprezintă de ani de zile o problemă majoră pentru misiunile spațiale de lungă durată cu echipaj.

ADVERTISEMENT

Prototipul motorului a fost deja testat

, ceea ce face ca acest motor să fie diferit față de alte proiecte. A fost construită o unitate de test care este operată într-o cameră de vid uriașă, menită să imite condițiile din spațiu. Motorul funcționează în modul pulsat și consumă 300 kilowați de putere.

Sistemul actual a demonstrat că poate funcționa 2.400 de ore, timp suficient pentru o călătorie dus-întors spre Marte, conform designului propus. Versiunea finală, gata pentru călătoria în spațiu va fi lansată în 2030. Este important de precizat că motorul cu plasmă nu va lua locul rachetelor clasice, ci se va ocupa exclusiv de calătoria prin spațiul interplanetar.

Propulsia cu plasmă care face să funcționeze noul motor rusesc nu este nouă. Motoarele cu plasmă rusești sunt deja folosite în constelația de sateliți OneWeb și în sonda Psyche a NASA. Aceste motoare ating viteze de evacuare a particulelor între 10 și 50 km/s. Cercetătorii susțin că noul motor va fi capabil să dubleze acest interval.

Momentan, nu s-a demonstrat performanța motorului integrat într-o misiune spațială completă. Totuși, faptul că există un prototip indică un progres real în direcția urmărită de cercetători.