Rusia a emis un mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Fostul campion de șah este acuzat de terorism

Garry Kasparov a condamnat în dese rânduri războiul declanșat de Rusia lui Vladimir Putin în Ucraina, iar acest lucru nu a fost pe placul Moscovei. Acum, el s-a ales cu un mandat de arestare.

Un tribunal din Rusia a cerut arestarea lui Garry Kasparov

Un tribunal din Moscova a ordonat arestarea în lipsă a fostului campion mondial la șah Garry Kasparov, acuzându-l de promovarea de conținut terorist în mediul online. Tribunalul Districtual Zamoskvoretsky a emis decizia în urma acuzațiilor formulate în temeiul legilor antiteroriste din Rusia.

”Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul intrării sale în Rusia sau a extrădării sale”, a decretat judecătorul, conform .

Acuzațiile la adresa lui Garry Kasparov se referă la presupusa incitare publică la terorism prin utilizarea platformelor online. Infracțiunea se pedepsește cu maxim 7 ani, conform legislației ruse.

Kasparov, unul dintre cei mai vehemenți critici ai regimului Putin

Garry Kasparov, un critic constant al președintelui Vladimir Putin, locuiește în afara Rusiei și nu s-a mai întors de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. El a co-fondat Forumul Rusia Liberă, o mișcare de opoziție în exil care organizează conferințe și campanii împotriva războiului din Ucraina.

Fostul campion, care în luna mai a fost la București pentru , a fost adăugat pe lista ”agenților străini” ai Rusiei în mai 2022. În 2024, autoritățile de la Moscova l-au calificat ca fiind terorist și extremist, pentru că a creat Forumul Rusia Liberă și a cerut înlăturarea guvernului lui Putin.

Garry Kasparov l-a atacat extrem de dur și pe Donald Trump

Dezamăgit de modul în care Donald Trump a înțeles să negocieze pacea din Ucraina cu Vladimir Putin la summit-ul din Alaska, Garry Kasparov, care acum trăiește în SUA, .

”Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal… Putin i-ar putea acorda lui Trump câteva titluri în Ucraina pentru a îndeplini condiția gloriei.

Adevăratul scop este normalizarea relațiilor pentru a-i îmbogăți pe amândoi. Orice acord semnat cu dictatura ucigașă a lui Putin va pune capăt rolului Americii de lider al lumii libere, la fel cum va pune capăt unui document de capitulare”, a scris Kasparov, pe rețelele de socializare.