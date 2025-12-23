Sport

Rusia a emis un mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Fostul campion de șah este acuzat de terorism

Fostul mare campion de șah Garry Kasparov este un fervent opozant al lui Vladimir Putin. El nu este văzut cu ochi buni în Rusia, iar un tribunal a cerut arestarea sa.
Traian Terzian
23.12.2025 | 22:05
ULTIMA ORĂ
Garry Kasparov a condamnat în dese rânduri războiul declanșat de Rusia lui Vladimir Putin în Ucraina, iar acest lucru nu a fost pe placul Moscovei. Acum, el s-a ales cu un mandat de arestare.

Un tribunal din Rusia a cerut arestarea lui Garry Kasparov

Un tribunal din Moscova a ordonat arestarea în lipsă a fostului campion mondial la șah Garry Kasparov, acuzându-l de promovarea de conținut terorist în mediul online. Tribunalul Districtual Zamoskvoretsky a emis decizia în urma acuzațiilor formulate în temeiul legilor antiteroriste din Rusia.

”Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul intrării sale în Rusia sau a extrădării sale”, a decretat judecătorul, conform agenției ruse de știri TASS.

Acuzațiile la adresa lui Garry Kasparov se referă la presupusa incitare publică la terorism prin utilizarea platformelor online. Infracțiunea se pedepsește cu maxim 7 ani, conform legislației ruse.

Kasparov, unul dintre cei mai vehemenți critici ai regimului Putin

Garry Kasparov, un critic constant al președintelui Vladimir Putin, locuiește în afara Rusiei și nu s-a mai întors de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. El a co-fondat Forumul Rusia Liberă, o mișcare de opoziție în exil care organizează conferințe și campanii împotriva războiului din Ucraina.

Fostul campion, care în luna mai a fost la București pentru a deschide competiția de șah Superbet Chess Classic România, a fost adăugat pe lista ”agenților străini” ai Rusiei în mai 2022. În 2024, autoritățile de la Moscova l-au calificat ca fiind terorist și extremist, pentru că a creat Forumul Rusia Liberă și a cerut înlăturarea guvernului lui Putin.

Garry Kasparov l-a atacat extrem de dur și pe Donald Trump

Dezamăgit de modul în care Donald Trump a înțeles să negocieze pacea din Ucraina cu Vladimir Putin la summit-ul din Alaska, Garry Kasparov, care acum trăiește în SUA, nu s-a ferit să-l critice la scenă deschisă pe președintele american.

”Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal… Putin i-ar putea acorda lui Trump câteva titluri în Ucraina pentru a îndeplini condiția gloriei.

Adevăratul scop este normalizarea relațiilor pentru a-i îmbogăți pe amândoi. Orice acord semnat cu dictatura ucigașă a lui Putin va pune capăt rolului Americii de lider al lumii libere, la fel cum va pune capăt unui document de capitulare”, a scris Kasparov, pe rețelele de socializare.

