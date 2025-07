Video. Rusia a lovit ambasada Poloniei din Kiev în urma atacului cu 550 drone si rachete, fără precedent, lansat împotriva Ucrainei

Ambasada Poloniei de la Kiev a fost lovită de Rusia . i, în timpul nopții de joi spre vineri.

A fost cel mai mare bombardament al Rusiei lansat pe teritoriul Ucrainei de la debutul războiului, chiar după convorbirea pe care președintele Vladimir Putin a avut-o cu Donald Trump.

Potrivit , peste 500 de drone proiectate de Iran și 11 rachete de croazieră și balistice au fost utilizate în atacul fără precedent. Capitala Ucrainei a fost cea mai afectată, potrivit autorităților ucrainene.

Cel puțin 23 de oameni au fost răniți și mai multe clădiri au fost distruse. Printre imobilele avariate se numără inclusiv ambasada Poloniei din Kiev.

Reacția ministrului polonez de Externe nu a întârziat să apară. Varșovia condamnă lovitura Moscovei și confirmă faptul că ambasada a fost avariată. Totodată, ministrul Radoslaw Sikorski spune că Ucraina are nevoie urgentă de resurse de apărare.

„Într-un atac (rusesc) masiv asupra Kievului, clădirea secției consulare a ambasadei noastre a fost avariată. Tocmai am vorbit cu ambasadorul Lukasiewicz. Toată lumea este teafără și nevătămată. Ucraina are nevoie urgentă de resurse de apărare aeriană”, se arată într-o postare publicată pe X de Sikorski.

‼️🇺🇦 | This is what Kyiv woke up to this morning – devastation from Russia’s largest drone and missile attack of the war. Civilian areas hit.

All just hours after Putin’s call with Trump. How much clearer can he be that he rejects and mocks every U.S. peace effort?

— Visioner (@visionergeo)