Rusia a propus o discuție bilaterală între Zelenski și Putin. Președintele ucrainean: “Cred că ar trebui să ne întâlnim necondiționat”

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea o discuție bilaterală, la propunerea Rusiei, după întâlnirea dintre președintele Ucrainei și Donald Trump
Andreea Stanaringa
19.08.2025 | 08:20
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea o întâlnire bilaterală. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să aibă discuții bilaterale cu Vladimir Putin, care ar putea avea loc în viitorul apropiat. Președintele ucrainean își dorește pacea cât mai curând.

Zelenski și Putin ar putea avea o întâlnire bilaterală

În urma discuțiilor cu președintele SUA, Zelenski a anunțat că Rusia a propus o întâlnire bilaterală cu Ucraina. Aceasta ar fi urmată de o întâlnire trilaterală, iar la aceasta ar urma să fie prezent și Donald Trump, potrivit CNN.

Volodimir Zelenski a transmis, într-o conferință de presă ținută în Parcul Lafayette, aflat chiar peste drum de Casa Albă, că este pregătit pentru “orice format” de întâlnire cu liderul de la Kremlin.

În funcție de rezultatul întâlnirii bilaterale cu omologul său rus, va participa și la întâlnirea trilaterală. Totodată, Zelenski a mai transmis că nu știe detalii în legătură cu întâlnirea propusă de Kremlin.

Înainte de anunțul președintelui ucrainean, Donald Trump a scris pe Truth Social că, după încheierea întâlnirilor de la Casa Albă, l-a contactat pe Vladimir Putin și a început să facă “aranjamentele” pentru o întâlnire între acesta și liderul de la Kiev. Locul “urmează să fie stabilit”.

De asemenea, Zelenski a mai spus că nu vrea să impună condiții pentru întâlnirea cu Putin, întrucât acesta din urmă ar veni cu propriile condiții.

“Cred că ar trebui să ne întâlnim necondiționat și să ne gândim la dezvoltarea ulterioară a acestei căi către sfârșitul războiului”, a mai spus președintele Ucrainei.

Propunerea lui Zelenski pentru Donald Trump

Zelenski a vorbit și despre întâlnirea cu Donald Trump. Cei doi au avut o lungă discuție în legătură cu harta expusă în Biroul Oval, unde sunt reprezentate teritoriile cucerite de ruși în Ucraina.

“Am discutat despre procentul (teritoriilor ocupate) de pe hartă, pentru că eu cunosc foarte bine acest procent. Nu este posibil să spunem că a fost ocupat atât de mult teritoriu în acest timp. Aceste puncte sunt importante, a mai spus președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a mai confirmat și o informație publicată anterior de Financial Times. Conform acesteia, Kievul a avansat propunerea achiziționării de armament din SUA. Acesta ar valora aproximativ 100 de miliarde de dolari, pe baza unei finanțări europene, ca parte a garanțiilor de securitate.

Garanțiile ar implica și fabricarea de drone de către Ucraina. Unele ar urma să fie achiziționate de SUA. Propunerea este, însă, în discuție și încă nu s-a ajuns la un acord formal. Acordul va fi finalizat în următoarea săptămână sau în următoarele 10 zile, potrivit liderului de la Kiev.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
