Rusia a publicat lista fabricilor de drone din Europa. Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui mesaj: ”Sunt profund deranjați”

Un fost ofițer SRI, expert în securitate, a comentat pentru FANATIK anunțul făcut de Ministerul Apărării din Rusia referitor la lista fabricilor, mai exact la producția și furnizarea de drone către Ucraina pentru atacuri pe teritoriul rus, comunicat emis în beneficiul „publicului european”. Nu este un secret faptul că se fabrică astfel de dispozitive pe teritoriul european, însă ce ar trebui să înțelegem noi din comunicatul transmis de oficialii ruși este că s-a instalat furia la Kremlin.

Numele companiilor din Europa care fabrică drone pentru Ucraina. Ce tipuri de dispozitive produc acestea

Recent, șefii a 15 companii ucrainene au venit în România pentru a negocia cu Guvernul și cu MApN în vederea producerii aparatelor de zbor fără pilot, , prin programul SAFE. Astfel, țara noastră s-ar alinia cu restul statelor pe teritoriul cărora se produc dispozitive de acest tip, subiect sensibil pentru Rusia.

Publice au fost făcute , chiar de pe canalul oficial de Telegram. O listă intitulată „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa” a enumerat 11 întreprinderi din orașe precum Londra, München, Riga, Vilnius și Praga. Printre acestea se numără Fire point și Horizon tech în Regatul Unit (în orașele Londra, Mildenhall, Leicester), Davinci Avia și Airlogistics Germany (München), Kort în Danemarca (Stoevring), Lituania (Vilnius), Terminal Autonomy în Letonia (Riga), Destinus în Olanda (Hengelo), Antonov State Enterprise, Ukrspecsystems în Polonia (Mielec, Tarnow), DeViRo în Republica Cehă (Praga, Kolin).

Aceste companii produc drone FP-1, FP-2, Sticker, Da Vinci, Anubis, HaKi AK-1000, AQ-400 Kosa (Scythe), Ruta, An-196 Lyuty, RAM-2X și Bulava, relatează publicația rusă . În același timp, publicația rusă a semnalat faptul că lista include o adresă din München, Lerchenauer Strasse 28, care se dovedește a fi o clădire rezidențială, potrivit Google Maps.

Pe 14 aprilie, Ucraina și Germania au convenit asupra unui nou pachet de apărare în valoare de 4 miliarde de euro. Potrivit ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, acordurile vizează consolidarea apărării aeriene, dezvoltarea capabilităților cu rază lungă de acțiune și lansarea producției comune de drone. Pe 15 aprilie, Regatul Unit a anunțat că va trimite în Ucraina 120.000 de drone cu rază lungă de acțiune, precum și drone de recunoaștere, logistică și maritime, până în 2026, relatează publicația rusă .

Dronele, un succes pentru Ucraina

Pe marginea acestui subiect, FANATIK a discutat cu fostul ofițer SRI și expert în securitate Cristian Barna. Acesta a subliniat faptul că prima fabrică a fost făcută în Marea Britanie, după care au început să semneze cu Volodimir Zelenski și alte țări. De asemenea, Barna menționează că Rusia vede foarte bine faptul că dispozitivele reprezintă un succes pentru Ucraina, având în vedere modul în care se derulează războiul.

„Rușii au început și ei să deruleze, să spunem, primele atacuri cu drona spre Ucraina, când au folosit avantajul strategic pe care l-au dat iranienii cu Shahed-urile lor. Evident, s-a văzut foarte clar că tot ceea ce a însemnat urmarea a fost că Ucraina s-a adaptat foarte rapid și și-a dat seama rapid cât de ieftină este acest, să zicem, instrument de luptă. Sunt multe analize făcute de analiști militari care spun că Ucraina, în momentul de față, deține supremația în războiul dronelor”, a declarat expertul în securitate Cristian Barna.

Mai departe, expertul susține că statele europene cheltuie foarte mulți bani din cauza dronelor rusești, în contextul în care pentru fiecare dispozitiv care intră în spațiul aerian se ridică de la sol aeronave de tip F-16 sau F-35. Astfel, mai multe țări au încheiat cu Ucraina diferite contracte, care sunt benefice de ambele părți, în vederea unor sisteme de interceptare.

Rusia, deranjată de modul în care Europa a reacționat amenințărilor

Este evident faptul că din comunicatul Ministerului rus al Apărării reiese faptul că s-a dorit să se lanseze o nouă amenințare, un nou avertisment asupra statelor europene. Motivul? Expertul în securitate Cristian Barna a afirmat că rușii sunt foarte deranjați de cum au reacționat europenii în fața amenințărilor venite de la Moscova.

„Ideea rușilor este de a sugera că unele locații reprezintă ținte legitime în momentul în care lucrurile ar putea să ia o întorsătură, să spunem, critică în ceea ce privește interesele lor. Dar sunt profund deranjați de modul în care statele europene au reacționat la ceea ce înseamnă provocarea cu drone din partea Federației Ruse și a modului în care toate aceste fabrici sau toate aceste contracte pentru fabrici de drone vor veni să le anihileze acest avantaj strategic.

Este evident că nu vor lovi nici țările baltice, nu vor lovi în Danemarca, nu vor lovi în Marea Britanie. Dar dau de înțeles că, dacă ar fi o listă de ținte care trebuie să fie lovite în timpul conflictului, acestea sunt. Este o reacție relativ rapidă a țărilor Uniunii Europene și să vedem cum se vor dezvolta aceste lucruri și în conflictul cu Iran, mă refer aici la țările din Golful Persic. Este o reacție rapidă a țărilor europene care nu le mai permit lor să îi irite și să le mai provoace spațiul aerian atât de ușor și atât de puțin costisitor raportat la ceea ce ar să însemna intervenția antidronă. Adică, una este să ridici două F-16 de la sol pentru că vezi un obiect zburător neidentificat care după aceea stabilești că este o dronă și dificultatea de a o ataca cu armamentul de pe un F-16 și alta este să ai un scut antidronă”, a mai explicat fostul ofițer SRI, expertul în securitate Cristian Barna.