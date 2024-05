Rusia amenință că va distruge România dacă va da Ucrainei un sistem Patriot. „Va intra în clubul sinucigaşilor”

Rusia amenință că va distruge România dacă va da Ucrainei un sistem Patriot. Reacția vine din partea senatorului Konstantin Dolgov, membru al Consiliului Federației, care susține că Moscova va lovi direct teritoriile Poloniei și României, cu rachete Iskander, dacă cele două state se vor implica mai mult în conflictul pe care rușii îl au cu Ucraina.

Rusia amenință din nou România: „Va intra în clubul sinucigaşilor”

Oficialul de la Moscova spune că „România va intra în clubul sinucigașilor”, aceeași amenințare fiind făcută și la adresa Poloniei. Afirmațiile au fost preluate de portalul rus Vzglyad, într-un material în care se vorbește despre faptul că Germania ar expune cele două state la „rachetele rusești”.

ADVERTISEMENT

„Polonia și România: Bine ați venit în clubul sinucigașilor dacă sunteți de acord cu o asemenea idee din partea Germaniei”, a transmis Konstantin Dolgov, membru al Consiliului Federației.

Declarațiile au fost făcute după ce mai mulți parlamentari din Germania au propus ca România și Polonia să instaleze sisteme Patriot la granițele cu țara atacată. Însă, specialiștii spun că, într-adevăr, o astfel de acțiune ar putea fi interpretată drept o implicare directă în război.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că România și Polonia ar trebui să lovească rachetele lansate de forțele Moscovei asupra localităților din Ucraina. „Am fi parte la război din punctul meu de vedere. În condiţiile în care intri şi execuţi misiuni de luptă cu efect pe teritoriul Ucrainei.

Escaladarea este extraordinară şi există şanse foarte mari. Să zică pentru ca sunteţi participanţi la război atunci noi mărim teatrul acţiunilor militare”, a transmis generalul Mircea Mîndrescu, fost comandant în cadrul NATO, pentru

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu: „Domnul ministru al Apărării are reţineri mari”

Amintim că după întrevederea pe care Klaus Iohannis a avut-o cu Joe Biden, la Casa Albă, , la solicitarea liderului SUA. Iohannis a adăugat că această chestiune va fi discutată în CSAT.

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu nu este foarte deschis acestei opțiuni. De altfel, șeful Guvernului a precizat că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are „rețineri mari”

ADVERTISEMENT

„Suntem trei state cu sistemul Patriot – este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis.

Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a trasmis Marcel Ciolacu, potrivit Antena 3.