Rusia amenință direct un stat NATO și spune că are coordonatele următorului atac ucrainean. Ce strategie are Putin? „Este o demonstrație de forță”

Președintele Vladimir Putin susține că deține informații sensibile și precise cu privire la un atac pe care îl pregătesc ucrainenii asupra Rusiei, de pe teritoriul Letoniei, stat membru NATO. În acest context, el a amenințat țara baltică susținând că nu o va menaja doar pentru că este în Alianța Nord-Atlantică și că va răspunde atacurilor.

Rusia anunță că știe de pregătirile Ucrainei

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, faptul că Ucraina pregătește atacuri folosindu-se de infrastructura din Letonia. De asemenea, SVR a relatat că Ucraina intenționează să utilizeze nu doar coridoarele aeriene puse la dispoziție anterior de statele baltice, ci și teritoriile acestora pentru lansarea de drone, conform agenției ruse de știri .

„Conform informațiilor primite de SVR, regimul Zelenski este hotărât să demonstreze susținătorilor săi ideologici și financiari din Europa potențialul de luptă continuu al Forțelor Armate Ucrainene și capacitatea acestora de a afecta economia rusă. Având în vedere acest lucru, comandamentul Forțelor Armate Ucrainene se pregătește să lanseze o serie de noi atacuri teroriste împotriva regiunilor Rusiei”, a relatat biroul de presă.

De asemenea, oficialii ruși susțin că ucrainenii au reușit să-i convingă pe oficialii din Letonia să accepte operațiunea împotriva Rusiei, iar „rusofobia” în rândul conducătorilor letoni „s-a dovedit a fi mai puternică decât gândirea lor critică și simțul de autoconservare”.

Rușii amenință țara NATO

Mai mult decât atât, oficialii de la Moscova susțin că știu locațiile din care dronele ucrainene ar urma să se lanseze și menționează că au toate coordonatele cu privire la operațiunea pe care ar pregăti-o Zelenski.

„Personalul Forței de Sisteme Autopilotate a Forțelor Armate Ucrainene a fost deja desfășurat în Letonia. Aceștia sunt staționați la bazele militare letone Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils și Jekabpils”, se arată în comunicatul SVR, conform sursei menționate.

De asemenea, Letonia și spune că nu va fi protejată doar pentru că e membră NATO. „Merită reamintit faptul că coordonatele centrelor decizionale de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu va proteja complicii teroriști de juste represalii”, a mai transmis SVR.

Letonia a răspuns

Ministrul leton de externe, Baiba Braze, a răspuns în urma acestui comunicat, susținând că Rusia încearcă să desfășoare o campanie împotriva Letoniei. „Rusia minte din nou. De data aceasta, SVR (Serviciul de Informații Externe) desfășoară o campanie de dezinformare împotriva Letoniei. FAPT: Letonia NU pune la dispoziție spațiul său aerian pentru atacuri împotriva Rusiei. Acest lucru a fost explicat de mai multe ori oficialilor ruși”, a scris Braze pe rețeaua X.

Analiza unui expert: ce vrea să transmită Vladimir Putin de fapt?

Este deja cunoscut faptul că Rusia nu ratează nicio ocazie pentru a lansa noi amenințări asupra NATO. Astfel, FANATIK a discutat pe subiect cu analistul pe politică externă și expertul în securitate Cătălin Done. El menționează că statele baltice sunt supuse unui risc încă din 2014. De asemenea, Vladimir Putin este, de fapt, cel care j.

„Federația Rusă a amenințat nenumărate ori securitatea statelor baltice, securitatea Poloniei și a întregului flanc estic. Acum faptul că, sigur, Serviciul de Informații Externe al Rusiei încearcă să transmită semnale că Ucraina ar pregăti acțiuni sub steag fals de pe teritoriul Letoniei împotriva Federații Ruse este o demonstrație de forță a lui Vladimir Putin care nu mai are ce să facă în momentul de față decât să amenințe.

De altfel, există extrem de multe informări din partea serviciilor de securitate ale statelor baltice, Estonia și Lituania, care spun că, de fapt și de drept, Federația Rusă este cea care pregătește acțiuni de sabotaj, acțiuni sub steag fals îndreptate împotriva statelor de pe flancul estic, dând vina pe Ucraina. Și acum Putin și întreaga camarilă încearcă să folosească aceeași logică, dar în sens invers. Ar trebui să ne așteptăm la astfel de acțiuni din partea Rusiei, pentru că Rusia are nevoie de avantaj strategice la masa negocierilor. Nu degeaba Vladimir Putin pleacă la Beijing”, a punctat expertul în securitate.

Amenințări sau doar intimidări?

Întrebat cum ar trebui să interpretăm comunicatul SVR, dacă să ne gândim la o amenințare serioasă sau doar la vorbe de intimidare, politologul susține că este o amenințare la adresa stabilității întregului flanc estic, nu doar la adresa securității statelor baltice sau a Letoniei în mod special. De asemenea, Cătălin Done consideră că este o încercare de escaladare a conflictului.

„Toate lucrurile acestea ar trebui corelate și da, este o amenințare directă la adresa stabilității întregului flanc estic, nu doar la adresa securității statelor baltice sau a Letoniei în mod special. Este o încercare de escaladare a conflictului, chiar de extindere a lui prin atragerea NATO în conflict. Este un test de anduranță pe care atât Uniunea Europeană, cât și Alianța Nord-Atlantică va trebui să îl dea în fața acestor acțiuni.

De la începutul războiului, din 2022 și până acum, Federația Rusă a desfășurat o sumedenie de acte de sabotaj la adresa statelor europene, dejucate, sigur, exemplar de către autorități, dar acum, intrând într-o nouă fază a conflictului, este de așteptat ca și acțiunile Rusiei, îndreptate împotriva noastră, să fie diverse”, a mai explicat expertul Cătălin Done