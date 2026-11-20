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Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat, vineri, 20 noiembrie 2026, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, după ce autoritățile române au refuzat acordarea vizelor pentru un grup de tineri sportivi ruși care urmau să concureze la Campionatul European de Taekwondo cadeți de la București.

Rusia amenință România după refuzul autorităților de la București de a acorda vize unor sportivi ruși

Noi tensiuni între Rusia și România pe fondul Campionatului European de Taekwondo pentru cadeţi, programat să se desfășoare în Capitală în perioada 26–29 noiembrie 2026. Potrivit unui comunicat al MAE rus citat de agenția TASS, partea rusă a înaintat un protest oficial în legătură cu neeliberarea vizelor de intrare pentru lotul național de cadeți (băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani).

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„Am înaintat un protest ferm către România cu privire la refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare echipei naționale ruse, care urma să participe la Campionatul European de Taekwondo pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care se desfășoară la București la sfârșitul lunii noiembrie”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Replica din partea Ministerului Afacerilor Externe al României a venit imediat, confirmând convocarea ambasadorului Cristian Istrate la Moscova.

Ministerul Afacerilor Externe din România a replicat puternic

MAE din România a venit cu o poziție fermă, subliniind că decizia privind vizele ține de suveranitatea națională, de legislația internă și de regulile spațiului Schengen. Oficialii români au arătat că măsura are în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și efectele directe asupra României, menționând atacurile asupra navelor din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național. Totodată, MAE a precizat că decizia este aliniată cu măsurile adoptate recent de alte state europene și aliate care au limitat participarea sportivilor ruși la turnee găzduite pe teritoriul lor.

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„Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislaţiei naţionale şi regulilor spaţiului Schengen. Decizia României a avut în vedere toate implicaţiile posibile şi reflectă poziţia ţării noastre cu privire la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi la consecinţele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră şi încălcările repetate ale spaţiului aerian naţional. Măsura decisă în acest caz specific este în acord cu deciziile adoptate recent de alte state europene şi aliate care au restricţionat accesul sportivilor ruşi la competiţii organizate pe teritoriul naţional. Federaţiile sportive decid regulile competiţiei, dar cine intră pe teritoriul naţional este o decizie care aparţine exclusiv României”, au mai punctat reprezentanții diplomației române.

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Nu este primul episod în care Rusia și România se contrează din cauza sportului. Ce a făcut Emil Boc în luna iunie

Cluj-Napoca a organizat între 26 și 28 iunie 2026 Cupa Mondială de gimnastică ritmică. Inițial, Emil Boc, primarul orașului, , indiferent de rezultatele sportive. Edilul subliniase faptul că orașul său și-a asumat organizarea competiției sub vechiul set de reguli, care interzicea explicit aceste simboluri. Primarul a cerut către Federația Internațională de Gimnastică să respecte strict condițiile de desfășurare valabile la momentul la care orașul a acceptat să găzduiască evenimentul, precizând și că măsura nu presupunea un protest la adresa sportivilor în sine, ci un refuz categoric de a permite expunerea simbolurilor unui „stat agresor” pe teritoriul României, o țară care condamnă invazia din Ucraina. Ulterior, hotărârea fermă a primarului Emil Boc i-a făcut pe oficialii ruși să retragă din competiție toți sportivii înscriși în semn de protest, iar