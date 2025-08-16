News

Rusia, atacuri în Ucraina în timpul discuțiilor Putin-Trump din Alaska: bilanțul asalturilor

În plină discuție între Putin și Trump, Rusia a continuat ofensiva în Ucraina. Află bilanțul actualizat al operațiunilor militare provocate recente.
Oana Bocskor
16.08.2025 | 10:40
Rusia, atacuri în Ucraina în timpul discuțiilor Putin-Trump. Sursa foto: Colaj FANATIK

În timp ce liderii Vladimir Putin și Donald Trump purtau discuții internaționale, Rusia a continuat atacurile asupra mai multor zone din Ucraina, provocând pagube semnificative. Autoritățile ucrainene fac bilanțul pierderilor.

Cum a reacționat Ucraina în timpul atacurilor Rusiei, chiar pe fondul discuțiilor Trump-Putin?

Pe fondul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei. Potrivit anunțului făcut sâmbătă, 16 august 2025, de Forțele Aeriene ucrainene, citate de The Guardian, s-au folosind 85 de drone și o rachetă balistică.

Loviturile au vizat mai multe regiuni situate pe linia frontului, inclusiv Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk. Autoritățile ucrainene au precizat că sistemele lor de apărare aeriană au reușit să doboare 61 dintre dronele lansate.

În plus, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că în ultimele 24 de ore au avut loc 139 de confruntări pe linia frontului, evidențiind intensitatea continuă a conflictului.

Cum răspunde Rusia atacurilor ucrainene și ce s-a discutat în întâlnirea Putin-Trump?

În replică, presa din Rusia a relatat, citând surse oficiale de la Ministerul Apărării, că sistemele antiaeriene ale țării au reușit să neutralizeze 29 de drone ucrainene care au încercat să pătrundă în spațiul aerian rus pe parcursul nopții.

Dintre acestea, 10 au fost doborâte în zona regiunii Rostov, în timp ce restul au fost eliminate deasupra altor regiuni strategice. Operațiunea a evidențiat capacitatea autorităților de la Moscova de a reacționa rapid la amenințările venite din partea Ucrainei.

În paralel, discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska s-au desfășurat într-un climat descris de liderul rus ca fiind „constructiv, respectuos și orientat spre colaborare”.

La rândul său, Donald Trump a subliniat că întâlnirea a fost „foarte productivă”. De asemenea, a menționat că cele două părți au identificat și agreat soluții comune pe mai multe teme de interes internațional, punând accent pe dialogul direct și coordonarea strategică.

