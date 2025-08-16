Rusia, atacuri în Ucraina în timpul discuțiilor Putin-Trump din Alaska: bilanțul asalturilor

În timp ce liderii Vladimir Putin și Donald Trump purtau discuții internaționale, Rusia a continuat atacurile asupra mai multor zone din Ucraina, provocând pagube semnificative. Autoritățile ucrainene fac bilanțul pierderilor.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Ucraina în timpul atacurilor Rusiei, chiar pe fondul discuțiilor Trump-Putin?

Pe fondul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei. Potrivit anunțului făcut sâmbătă, 16 august 2025, de , citate de The Guardian, s-au folosind 85 de drone și o rachetă balistică.

Loviturile au vizat mai multe regiuni situate pe linia frontului, inclusiv Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnepropetrovsk. Autoritățile ucrainene au precizat că sistemele lor de apărare aeriană au reușit să doboare 61 dintre dronele lansate.

ADVERTISEMENT

În plus, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că în ultimele 24 de ore au avut loc 139 de confruntări pe linia frontului, evidențiind intensitatea continuă a conflictului.

Cum răspunde Rusia atacurilor ucrainene și ce s-a discutat în întâlnirea Putin-Trump?

În replică, presa din Rusia a relatat, citând surse oficiale de la Ministerul Apărării, că sistemele antiaeriene ale țării au reușit să neutralizeze 29 de drone ucrainene care au încercat să pătrundă în spațiul aerian rus pe parcursul nopții.

ADVERTISEMENT

Dintre acestea, 10 au fost doborâte în zona regiunii Rostov, în timp ce restul au fost eliminate deasupra altor regiuni strategice. Operațiunea a evidențiat capacitatea autorităților de la Moscova de a reacționa rapid la amenințările venite din partea Ucrainei.

ADVERTISEMENT

În paralel, discuțiile dintre s-au desfășurat într-un climat descris de liderul rus ca fiind „constructiv, respectuos și orientat spre colaborare”.

ADVERTISEMENT

La rândul său, Donald Trump a subliniat că întâlnirea a fost „foarte productivă”. De asemenea, a menționat că cele două părți au identificat și agreat soluții comune pe mai multe teme de interes internațional, punând accent pe dialogul direct și coordonarea strategică.