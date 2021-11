Rusia a trimis bombardiere care să survoleze Belarusul. Moscova acuză UE de criza imigranților

Regimul lui Vladimir Putin se implică în conflictul iscat între Belarus și Uniunea Europeană după criza imigranților din această parte a continentului.

Rusia a dat vina pe UE pentru situația tensionată de la granița Belarusului cu Polonia și Lituania și a acuzat țările europene că ”încearcă să constrângă Belarusul” cu planurile de închidere a frontierei, relatează .

În acest context, Moscova a trimis bombardiere strategice care să furnizeze sprijin pentru Belarus.

Two long-range Tu-22M3 bombers conducted patrols in the skies of , said Russian Defense Ministry

What could this mean?🤔

— NEXTA (@nexta_tv)