Rusia impune o nouă condiție în discuțiile privind pacea din Ucraina: mai puține trupe NATO. Avertismentul Poloniei

Premierul polonez, Donald Tusk, susține că Moscova dorește să includă subiectul privind reducerea prezenței trupelor NATO în orice conversație despre viitorul Ucrainei. Această declarație vine în contextul în care vineri urmează o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Ce condiție ar impune Rusia în viitoarele negocieri privind viitorul Ucrainei

Donald Tusk, premierul Poloniei, susține că Rusia ar intenționa să ceară reducerea prezenței trupelor NATO, în discuțiile privind viitorul Ucrainei. Acesta consideră că trebuie creat un grup puternic pentru a ține piept Moscovei.

„Auzim în ultimele zile că rușii și-ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei.

De aceea este atât de important să construim un grup puternic şi unit de state, atât în relaţia cu Rusia, cât şi în relaţia cu aliaţi precum SUA”, a declarat premierul polonez, conform .

În același timp, în urmă cu aproximativ o săptămână, , în cadrul unei întâlniri la Moscova, trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, ar impune Ucrainei să cedeze regiunea Donbas din estul țării – ocupată în prezent în majoritate de Rusia – precum și Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Zelenski nu acceptă sub nicio formă cedarea teritoriilor

Întrebat dacă și-a schimbat poziția cu privire la de est după discuţiile de miercuri, Volodimir Zelenski a răspuns că nu a făcut-o.

„Poziția mea nu s-a schimbat deoarece se bazează pe constituția ucraineană, iar constituția ucraineană nu s-a schimbat”, a spus acesta. „Orice problemă privind integritatea teritorială a țării noastre nu poate fi luată în considerare fără a respecta poporul nostru, voința poporului nostru și constituția ucraineană”, a adăugat el.

Zelenski a mai declarat că Trump susține un armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina, adăugând: „Rusia nu ar trebui să aibă drept de veto asupra perspectivelor Ucrainei de aderare la NATO”.