Rusia intră oficial în era controlului total: va monitoriza cartele SIM și va interzice WhatsApp. Noile legi transformă cetățenii în prizonieri digitali

Pe măsură ce perspectivele păcii în Ucraina devin tot mai neclare, statele europene fac scut şi mai puternic în jurul Kievului, iar Rusia întăreşte măsurile de represiune internă, pentru a-i depista mai uşor pe eventualii trădători sau a-i prinde pe duşmanii infiltraţi pe teritoriul său. Astfel, de la 1 septembrie, în Federația Rusă au intrat în vigoare noi legi care sporesc controlul statului asupra internetului: se introduce răspunderea penală pentru transferul de cartele SIM, se restricționează utilizarea VPN-urilor și publicitatea serviciilor de ocolire a blocajelor, se introduce obligativitatea preinstalării aplicațiilor rusești pe smartphone-uri.

Transferul unei cartele SIM către altă persoană, pedepsit penal

Noile legi extind semnificativ controlul statului asupra internetului, dispozitivelor mobile și a circulației cetățenilor. Sunt prevăzute amenzi pentru căutarea pe internet de materiale „extremiste”, este limitată utilizarea VPN-urilor, pe smartphone-uri vor fi preinstalate obligatoriu anumite aplicații rusești, iar transferul de cartele SIM către alte persoane va fi pedepsit penal. În același timp, a fost lansat un sistem de monitorizare a cetățenilor străini, prin intermediul unei aplicaţii mobile. Activiștii pentru drepturile omului avertizează că aceasta este o nouă lovitură adusă libertății de exprimare, accesului la informație și drepturilor civile, iar autoritățile folosesc din ce în ce mai mult inovațiile tehnice pentru a intensifica represiunea.

Unul dintre cele mai discutate și criticate, , a fost proiectul de lege care introduce amenzi pentru căutarea de materiale „extremiste” pe internet, inclusiv utilizarea VPN-ului în acest scop. Legea prevede o amendă de până la 5.000 de ruble pentru căutarea de materiale extremiste, iar pentru serviciile de publicitate care permit ocolirea restricţiilor amenzile pot ajunge la 80.000 de ruble pentru cetățenii obişnuiţi, 150.000 de ruble pentru funcționari și 500.000 de ruble pentru organizații.

În timpul dezbaterii proiectului de lege, șeful Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, Serghei Boiarski, a dat asigurări că noua lege va fi aplicată selectiv, împotriva „unui cerc restrâns de persoane care sunt deja, în esență, pe radarul forțelor de ordine”. Aceștia vor fi definiți ca persoane care caută în mod deliberat conținut „extremist”, a adăugat el.

WhatsApp va dispărea, RuStore şi Max Messenger vor fi obligatoriu preinstalate pe smartphone-urile vândute în Rusia

De asemenea, începând cu 1 septembrie, nu mai puţin de au apărut pe telefoanele rusești. Principalele sunt Max Messenger și magazinul de aplicații RuStore, acestea fiind obligatorii pentru instalare pe smartphone-urile folosite în Rusia și pe alte dispozitive. Agențiile guvernamentale din orașele rusești le cer angajaților lor să treacă treptat la acest serviciu de mesagerie, în condiţiile în care Duma de Stat a anunțat că pentru viitor este planificată o blocare completă a WhatsApp.

Autoritățile ruse susțin că programele nu sunt concepute pentru control total, iar politica de confidențialitate a lui Max este comparabilă cu cea a WhatsApp Experții atrag însă atenţia că Max Messenger colectează date despre utilizatori, are acces şi la restul aplicațiilor de pe telefon, îl poate înregistra pe utilizator şi îi monitorizează activităţile. O glumă ironică s-a răspândit pe rețelele de socializare, anume că Max Messenger ar folosi criptare „ment-to-ment”, unde cuvântul „ment” (polițist) înlocuiește obișnuitul „end-to-end”, care sugera confidențialitatea completă a corespondenței. Tot de la 1 septembrie a intrat în vigoare răspunderea penală pentru transferul de cartele SIM către terți, în scop personal sau pentru comiterea de infracțiuni. Contravenienții riscă o amendă de până la 700.000 de ruble sau închisoare de până la trei ani. De altfel, la achiziționarea unei cartele SIM cumpărătorul va fi filmat, iar înregistrarea se va păstra timp de o lună.

Băncile pot îngheţa un cont fără hotărâre judecătorească

De la acceaşi dată, a intrat în vigoare o interdicție completă privind „agenții străini”. De exemplu, operele literare și de altă natură ale „agenților străini” nu pot fi vândute în magazine, acestora li se va interzice să susțină prelegeri, să desfășoare cursuri sau să participe la webinarii. Conform aceloraşi prevederi, filmele care promovează „valori netradiționale” nu vor primi licență de distribuție.

În paralel, în 19 regiuni rusești și în trei teritorii ale Ucrainei ocupate de Federația Rusă, în grădinițe se vor desfășura „Conversații ideologice despre lucruri importante”, despre care se spune că ar trebui să dezvolte la copii calități morale, precum și „respectul pentru cultura rusă și dragoste pentru Patrie”. În acelaşi registru, numărul de ore de limba engleză la clasele V–VII a fost redus la două pe săptămână.

„Se desfășoară un experiment, ca să se vadă cât de mult poate fi sugrumat acest popor”

Un aspect important al acestor modificări este legat de domeniul financiar, băncile având de la 1 septembrie dreptul de a îngheța conturile fără hotărâre judecătorească. Mai mult decât atât se poate ajunge până într-acolo încât operațiunile suspecte cu numerar ar putea fi blocate. O prevedere care ridică de asemenea multe semne de întrebare este aceeea că blocarea unui cont atrage automat și pierderea accesului la telefonia mobilă.

Criticii acuză că aceste măsuri şi multe altele intrate în vigoare la începutul acestei săptămâni încalcă grav libertatea de gândire în Federaţia Rusă şi duc ţara în lumea orwelliană a romanului „1984”. „Se pregătește introducerea oficială a legii cetății, singurul lucru rămas este introducerea interdicției totale a plecării din țară și voila – avem sclavie legală!”, este una dintre zecile de mii de opinii pe care ruşii oboşnuiţi şi le-au exprimat pe Facebook. „Se desfășoară un experiment – să se vadă cât de mult poate fi sugrumat acest popor. Jugul a fost fixat bine. Un pas la stânga, un pas la dreapta… și ce urmează își amintesc toți rușii”, este o altă opinie, care sugerează că astfel de măsuri prevestesc reîntoarcerea la perioada stalinistă.