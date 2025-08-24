Rusia, ironie la adresa Kievului. Mesajul transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei

Rusia, mesaj ironic cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Cuvintele dure pe care le-a lansat prin intermediul Ambasadei sale din Italia, în timp ce Zelenski a ținut un discurs emoționant.

Rusia, mesaj ironic de Ziua Independenței Ucrainei

Cu ocazia , Rusia nu s-a putut abține și a transmis un mesaj ironic, dar și acuzator în același timp. Cuvintele au fost adresate de către Ambasada Rusiei în Italia, care a făcut o postare pe X, fostul Twitter. Pe pagina de social media, Ambasada Rusiei a transmis azi, la aniversarea a 34-a a independenței Ucrainei că „nu este nimic de sărbătorit”.

Ziua de 24 august este una specială pentru Ucraina, așa că președintele Volodimir Zelenski i-a asigurat pe toți că țara sa va continua să lupte pentru libertate, „atât timp cât apelurile sale pentru pace nu sunt auzite.” Declarațiile lui Zelenski au venit la scurt timp după ce Moscova a acuzat Ucraina că a atacat zone energetice și electrice din Rusia, peste noapte. Ba mai mult, Rusia a afirmat că dronele ucrainene sunt vinovate de producerea unui incendiu la o centrală nucleară din regiunea Kursk.

„Avem nevoie de o pace dreaptă, o pace în care viitorul nostru să fie decis doar de noi. Ucraina nu este o victimă, ci un luptător. Ucraina încă nu a câștigat, dar cu siguranță nu a pierdut.”, a fost mesajul lui Volodimir Zelenski.

Festa d’Indipendenza dell’Ucraina: non c’è nulla da festeggiare. — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly)

Cum a fost marcată Ziua Independenței în Ucraina

, marcând proclamarea independenței Ucrainei față de Uniunea Sovietică în 1991. La ceremonii a participat și premierul Canadei, Mark Carney, care a stat alături de Zelenski la Catedrala Sfânta Sofia. Potrivit presei ucrainene, Carney a anunțat că o parte din pachetul militar de 2 miliarde de dolari canadieni va fi livrat Ucrainei începând din septembrie.

Tot la ceremonii a mai fost prezent și trimisul american Keith Kellogg, despre care presa ucraineană a relatat că a primit Ordinul de Merit, clasa I, din partea lui Zelenski. Liderul ucrainean le-a mulțumit lui Kellogg și președintelui american Donald Trump pentru tot sprijinul de care au dat dovadă Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Volodimir Zelenski a mai primit și o scrisoare din partea Regelui Charles. Acesta le-a transmis ucrainenilor „cele mai calde și mai sincere urări”. La rândul său, Zelenski a declarat că vorbele spuse de Regele Charles sunt o adevărată inspirație atât pentru el, cât și pentru poporul său în vremurile dure pe care le traversează.

„Simt în continuare cea mai mare și mai profundă admirație pentru spiritul de neînfrânt al poporului ucrainean. Rămân optimist că țările noastre vor putea colabora în continuare pentru a obține o pace dreaptă și durabilă.”, este o parte din mesajul scris de Regele Charles.