News

Rusia nu este de acord cu garanțiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina. Serghei Lavrov: “Total inacceptabil”

Kremlinul nu ar accepta garanțiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina, după cum a transmis ministrul rus de externe
Andreea Stanaringa
21.08.2025 | 16:10
Rusia nu este de acord cu garantiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina Serghei Lavrov Total inacceptabil
Rusia dezaprobă garanțiile de securitate ale Occidentlui pentru Ucraina. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Kremlinul dezaprobă garanțiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina. Serghei Lavrov a explicat de ce trupele străine pe teritoriul țării aflate în război reprezintă ceva cu totul inacceptabil.

ADVERTISEMENT

Serghei Lavrov nu e de acord cu garanțiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina

Ministrul rus de externe a transmis că, după ce se va ajunge la un acord de pace, Moscova ar trebui să aibă drept de veto asupra măsurilor de sprijinire a Ucrainei. Lavrov nu este de acord cu planurile Occidentului în ceea ce privește garanțiile de securitate, potrivit The Guardian.

Potrivit lui Serghei Lavrov, trimiterea trupelor în Ucraina, așa cum arată propunerile țărilor europene, ar însemna “intervenție străină”“O intervenție străină pe o parte a teritoriului ucrainean ar fi total inacceptabilă pentru Rusia”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Totodată, ministrul a dat de înțeles că un summit Putin – Zelenski nu ar fi posibil în viitorul apropiat. Lavrov a spus că o astfel de întâlnire între cei doi lideri ar fi realizabilă numai “dacă toate problemele care necesită discuții sunt pregătite temeinic”.

Mai mult, ministrul de externe are îndoieli privind legitimitatea lui Volodimir Zelenski în legătură cu semnarea oricărui viitor acord de pace. Lavrov a făcut referire la faptul că, de-a lungul timpului, Kremlinul a numit “ilegitimă” conducerea Ucrainei.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Declarațiile lui Serghei Lavrov dau de înțeles că Rusia face un pas înapoi în legătură cu înțelegerile de pace la care s-a ajuns în cadrul summitului din Alaska, de săptămâna trecută. Trump a susținut, după întâlnirea cu liderul rus, că Putin a acceptat garanțiile de securitate occidentală pentru Ucraina.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază

Acuzații la adresa Kievului

Fără a oferi dovezi, Lavrov a susținut că Ucraina vrea să “submineze eforturile lui Trump de a rezolva conflictul”. Ministrul a pus accent pe faptul că Rusia “este deja pregătită pentru o discuție sinceră despre garanțiile de securitate”, dar respectând propunerile sale maximaliste de la Istanbul, din 2022.

Serghei Lavrov a criticat și “Coaliția Voinței”. A lansat acuzații potrivit cărora aceasta vrea să “mute atenția de la rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului”. De asemenea, ministrul speră că “un astfel de aventurism european va eșua”.

ADVERTISEMENT

Joi, Volodimir Zelenski a declarat că ar vrea să vadă un acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin. Președintele ucrainean este de acord ca viitorul summit să aibă loc într-o țară “neutră”. Acesta ar fi de acord cu Elveția sau Austria pentru întâlnire.

Guvernul a stabilit oficial ce locuință va primi Traian Băsescu. Hotărârea Executivului, clasificată...
Fanatik
Guvernul a stabilit oficial ce locuință va primi Traian Băsescu. Hotărârea Executivului, clasificată din motive de securitate
Un profesor din Bihor a violat o elevă de 14 ani, chiar în...
Fanatik
Un profesor din Bihor a violat o elevă de 14 ani, chiar în incinta școlii. În trecut, acesta fusese condamnat pentru pornografie infantilă
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei:...
Fanatik
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!