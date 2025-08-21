Rusia, reguli dure pentru producătorii de telefoane. Toate dispozitivele vor avea preinstalată „rivala” WhatsApp, considerată de către critici un instrument de spionaj

Rusia a anunțat reguli noi pentru producătorii de telefoane. Începând de luna viitoare, toate dispozitivele trebuie să aibă preinstalată o aplicație de mesagerie, considerată „rivala” WhatsApp. Criticii susțin că această aplicație va fi folosită pentru a urmări utilizatorii.

ADVERTISEMENT

Toate telefoanele vândute în Rusia vor avea preinstalate „rivala” WhatsApp

Guvernul rus a anunțat că toate telefoanele trebuie să aibă preinstalată o aplicație de mesagerie susținută de stat. Regula se aplică începând cu luna viitoare, iar aplicația care trebuie să se regăsească pe toate dispozitivele se numește MAX. Aceasta este considerată „rivala” WhatsApp, dar și un instrument prin care statul îi va urmări pe utilizatorii aplicației.

Decizia de a promova MAX vine în contextul în care . Guvernul rus a declarat într-un comunicat că MAX, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi inclusă pe lista aplicațiilor obligatorii preinstalate pe toate „gadgeturile”. În această categorie intră telefoanele mobile și tabletele care vor fi vândute în Rusia de la 1 septembrie.

ADVERTISEMENT

Criticii Kremlinului susțin că această aplicație are un scop ascuns și că ar fi, de fapt, o aplicație de spionaj. În replică, media de stat susține că aceste afirmații sunt false. Ba mai mult, MAX ar avea mai puține permisiuni de acces la datele utilizatorilor decât rivalii WhatsApp și Telegram. Tot de la 1 septembrie, va fi obligatoriu ca magazinul de aplicații intern al Rusiei, RuStore să fie preinstalat și pe dispozitivele Apple.

Ce alte schimbări a mai pregătit Guvernul rus

MAX a anunțat săptămâna aceasta că 18 milioane de utilizatori i-au descărcat aplicația. Momentan, unele părți ale aplicației se află încă în fază de testare. Ministerul de Interne al Rusiei a declarat miercuri că MAX este mai sigură decât rivalii străini. Potrivit datelor Mediascope, a treia cea mai populară aplicație de mesagerie în iulie a fost VK Messenger, cu 17,9 milioane de utilizatori.

ADVERTISEMENT

Guvernul rus a mai anunțat o serie de schimbări care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. De la acea dată, LIME HD TV, o aplicație TV în limba rusă care permite vizionarea gratuită a canalelor de televiziune de stat va fi și ea preinstalată pe toate TV-urile smart care se vor vinde în Rusia.

ADVERTISEMENT

Această vine după ce Rusia a anunțat luna aceasta că a început să restricționeze unele apeluri pe WhatsApp și pe Telegram. Reprezentanții ruși au acuzat aceste platforme străine că nu au furnizat informații forțelor de ordine în cazuri de fraudă și terorism