Rusia, reprimită în competițiile internaționale! Decizia istorică de la TAS naște un scandal uriaș în sportul mondial

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Decizie cu efect de seism în sportul internațional, pronunțată vineri, 30 octombrie, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Instanța elvețiană a admis recursurile depuse de Federația Rusă de Hochei pe Gheață și a anulat hotărârile prin care forul mondial (IIHF) interzisese participarea naționalelor ruse în competițiile din sezonul 2026-2027. Judecătorii au concluzionat că IIHF nu a oferit dovezi suficiente pentru a susține că problemele de securitate impuneau menținerea suspendării dictată în 2022,

Rusia exultă după decizie: „Locul ne aparține de drept, discriminarea a luat sfârșit”

Efectul hotărârii se va simți imediat, primul turneu vizat fiind Campionatul Mondial de juniori din Canada, programat să debuteze pe 26 decembrie „Rusia se întoarce în hocheiul mondial. Acest loc ne aparține de drept, iar discriminarea în hochei a luat sfârșit”, a declarat ministrul rus al sportului, Mihail Degtyarev. Cu toate acestea, TAS a precizat că hotărârea nu s-a pronunțat asupra posibilității ca sportivii ruzi să evolueze sub steag neutru și fără însemne naționale.

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Forul internațional și gazdele mondialelor sunt în stare de șoc: „O decizie extrem de neplăcută”

Hotărârea a fost primită cu dezamăgire profundă de oficialii IIHF și de marile puteri din hocheiul mondial, care insistă că excluderea era necesară pentru protejarea securității participanților. Germania, gazda Mondialului masculin din luna mai, prin vocea președintelui Frank H. Lutz, a afirmat că respinge revenirea Rusiei. Poziția a fost susținută ferm și de alte națiuni majore precum Suedia, Finlanda sau Cehia, ultima urmând să găzduiască Mondialul feminin U18 în ianuarie.

Furia ucrainenilor: „Amenințările nu au dispărut, s-au intensificat!”

Cea mai dură reacție a venit din partea Federației Ucrainene de Hochei pe Gheață, care și-a exprimat indignarea față de soluția TAS. Ucrainenii au subliniat că argumentele privind securitatea și integritatea sportivă nu pot fi izolate de realitatea războiului de la granițe: „Dorim să ne exprimăm indignarea profundă față de această decizie, luată în contextul unui război pe scară largă. Amenințările care au stat la baza suspendării echipelor ruse în 2022 nu au dispărut, ci dimpotrivă, s-au intensificat”.

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Deși decizia TAS este definitivă din punct de vedere juridic, ea deschide un nou capitol de tensiuni pe gheață. Cu o lună și jumătate înainte de Mondialul de juniori, Hockey Canada se află în consultări strânse cu IIHF pentru a înțelege impactul logistic și diplomatic al deciziei. În condițiile în care numeroase federații europene continuă să protesteze vehement, turneele din sezonul 2026-2027 riscă să fie umbrite de boicoturi și tensiuni majore.