Rusia și-a început răzbunarea după operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”. Kievul, sub ținta dronelor rusești

Rusia a , iar vineri dimineața a lansat un atac masiv asupra Kievului. Capitala Ucrainei a fost ținta rachetelor și dronelor rusești, declanșând o serie de explozii și incendii, potrivit .

Potrivit autorităților din Kiev, cel puțin patru persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite. 16 dintre victime au fost spitalizate. De asemenea, mai multe clădiri rezidențiale din diferite zone ale orașului au fost cuprinse de flăcări.

Martorii citați de Reuters au precizat că în cursul nopții de joi spre vineri au fost auzite mai multe explozii. Dronele au lovit etajele superioare ale unui bloc de apartamente, provocând un incendiu în cartierul Darnytskyi, așa cum a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev.

Zona respectivă este afectată de întreruperi de curent. Un alt incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială din vestul Kievului. Totodată, un canal neoficial de Telegram anunța că și un centru comercial ar fi fost afectat de flăcări.

„Dronele inamice se apropie una după alta de capitală din direcții diferite și în spațiul aerian al orașului”, a transmis, pe aplicația Telegram, Timur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului.

‼️‼️‼️ Just a few minutes ago, a powerful explosion occurred near an airfield in Russia’s Bryansk region.

According to preliminary information, the Ukrainians struck another Iskander-M missile launcher that was intended to be used in tonight’s attack on Ukraine.

— Visioner (@visionergeo)