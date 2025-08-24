News

Rusia susține că Occidentul încearcă să saboteze negocierile de pace din Ucraina. „Ei caută doar un pretext”

Rusia învinuiește Occidentul pentru blocajul negocierilor de pace, susținând că s-ar încerca sabotarea lor. Reacția lui Serghei Lavrov
Ana-Maria Tomescu
24.08.2025 | 16:38
Rusia susține că Occidentul încearcă să saboteze negocierile de pace din Ucraina. Foto Hepta

Rusia lansează un nou atac la adresa țărilor occidentale, prin vocea ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Acesta susține că Vestul ar încerca să saboteze negocierile de pace din Ucraina. Ce spune despre eventualele sancțiuni aplicate Moscovei de statele europene?

Rusia dă vina pe Occident pentru blocajul negocierilor de pace din Ucraina

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a avut o nouă reacție, duminică, privind discuțiile pentru încheierea războiului cu Ucraina. Într-un interviu pentru postul public de televiziune Rossia, acesta a dat vina pe Occident pentru blocajul negocierilor, arată News.ro. Lavrov susține că țările occidentale ar încerca să „împiedice” acest demers.

„Ei caută doar un pretext pentru a împiedica negocierile”, a declarat acesta. La întrebarea despre posibilele sancțiuni pe care Vestul vrea să le aplice Rusiei, dacă nu vor fi negocieri, Lavrov spune că această amenințare reprezintă „o încercare de a încălca procesul lansat de preşedinţii Putin şi Trump, care a dat rezultate foarte bune”.

Președintele american Donald Trump încearcă să grăbească încheierea conflictului din Ucraina prin eforturi diplomatice intense, care au inclus o întâlnire de nivel înalt cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska. La doar trei zile după aceasta, Casa Albă a găzduit recepția lui Volodimir Zelenski, alături de liderii europeni.

Moscova și Kievul se acuză reciproc. Ce spune Donald Trump

Cu toate acestea, divergențele dintre cele două tabere rămân profunde. Moscova și Kievul continuă să se acuze reciproc de blocarea oricărei șanse pentru o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. În acest context, Trump a declarat vineri că își va lua „două săptămâni” pentru a decide poziția sa față de războiul din Ucraina.

Între timp, forțele Moscovei au lovit o fabrică americană de electronice a companiei Flex Ltd, din Mukacevo, regiunea Transcarpatia, Ucraina. Bombardamentul a avut loc pe 21 august, iar experții spun că acțiunea a fost făcută, cel mai probabil, deliberat pentru a transmite un semnal SUA și liderilor europeni.

