Rușii anunță înlocuirea lui Răzvan Lucescu de la PAOK Salonic. Pe cine vrea patronul Savvidis

ADVERTISEMENT

Presa din Rusia scrie că Andrei Talalaev este favorit să preia conducerea tehnică a echipei PAOK Salonic, unde activează Răzvan Lucescu.

Rușii anunță că Andrey Talalaev va prelua PAOK

Canalul Telegram „MYACH RU” a raportat că Ivan Savvidis dorește ca antrenorul formației Baltika Kalinigrad, în vârstă de 53 de ani, să-l înlocuiască pe Razvan Lucescu, care, potrivit aceleași surse, va pleca la Beșiktas Istanbul.

ADVERTISEMENT

Talalaev, care este la Baltika din 2024, a lucrat în trecut în echipele naționale de juniori ale Rusiei, precum și la Khimki, Akhmat Grozny și Torpedo Moscova. Ca jucător, a fost atacant și a câștigat campionatul și Cupa în Rusia cu Torpedo Moscova. Rușii susțin și că Talalaev ar veni la PAOK cu cel puțin doi jucători de la echipa pe care o antrenează.

Baltika Kalinigrad a terminat campionatul pe locul 6. În ciuda informațiilor din Rusia, în Grecia nu există nicio precizare a faptului că Răzvan Lucescu ar pleca de la PAOK. Duminică seară, tehnicianul român a trăit o nouă dezamăgire pe banca lui PAOK Salonic.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a terminat pe locul 3 în Grecia

După ce a condus cu 2-0 pe terenul lui Panathinaikos, formația sa s-a văzut egalată și a încheiat stagiunea din Grecia pe locul 3. Iar asta înseamnă ratarea Champions League și doar o nouă participare în Europa League.

ADVERTISEMENT

Conform publicației Fotomac, Lucescu jr. se află pe lista scurtă a tehnicienilor doriți de formația turcă. Alături de antrenorul român se mai află și alte nume mari ale fotbalului mondial.

ADVERTISEMENT

Este vorba de germanul Dino Toppmoller, demis de la Eintracht Frankfurt la începutul anului, și austriacul Oliver Glasner, care își va încheia la finalul acestui sezon contractul cu Crystal Palace.

Beșiktaș îl vrea pe antrenorul român

Ceilalți doi tehnicieni aflați în vizorul conducătorilor de la Beșiktaș sunt turcii Șenol Guneș, liber de contract după ce și-a încheiat vara trecută mandatul de director tehnic la Trabzonspor, și Nuri Șahin, care o conduce în acest moment pe Istanbul Bașakșehir.

ADVERTISEMENT

Beșiktaș, care a fost antrenată de regretatul Mircea Lucescu, a anunțat despărțirea de fostul internațional Sergen Yalcin. ”Vulturii” au terminat pe locul 4 în campionat, la 17 puncte de campioana Galatasaray, și vor juca doar în Conference League.