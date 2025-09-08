Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia

Mijlocaşul Heorhiy Sudakov a trăit șocul vieții, în timp ce se afla la echipa națională a Ucrainei. Locuința sa din Kiev a fost bombardată de ruși și grav avariată. Famailia fotbalistului se afla în casă, dar a scăpat nevătămată.

ADVERTISEMENT

Rusia a lansat cel mai dur atac la adresa Kievului

Sâmbătă noaptea Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, cu 805 drone şi 13 rachete, reuşind să lovească, pentru prima oară, clădirea guvernului, din centrul Kievului. Au fost ucise cel puţin patru persoane, inclusiv un bebeluş.

în care avea o locuință și Sudakov. Fotbalistul de 23 de ani a postat pe Instagram videoclipuri şi imagini cu dărâmăturile complexului de locuinţe distrus, arătând pagubele aduse casei sale.

ADVERTISEMENT

El a scris că soţia sa, împreună cu copilul lor şi mama jucătorului se aflau acasă la momentul atacului. „A fost o noapte înfricoșătoare”, a scris Liza Sudakova pe contul ei de Instagram.

Le bombardement sur Kyiv ce matin a touché l’immeuble où vivent Heorhiy Sudakov et sa famille. Il est totalement rasé. « Dieu merci nous sommes en vie », rassure sa femme sur Instagram, qui a survécu grâce aux abris anti-aérien. Elle est enceinte de 8 mois… — Anna Carreau (@annacarreau)

Liza Sudakov este însărcinată în opt luni

„Slavă Domnului că suntem în viață”, a postat ea ulterior, arătând dărâmăturile încă fumegânde. Însărcinată în mai bine de opt luni cu cel de-al doilea copil al lor, ea nu a putut părăsi Kievul pentru a-și urma soțul la Lisabona.

ADVERTISEMENT

și va juca următorul meci în Azerbaidjan.

ADVERTISEMENT

Conform lui Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, mai multe etaje ale unei clădiri rezidenţiale cu nouă etaje au fost parţial distruse în cartierul Sviatoshynskyi din vestul oraşului Kiev.

It's time 🇺🇦 @EURO2024 — Giorgi Sudakov (@sudakov_11)

Fotbalistul s-a transferat de la Șahtior la Benfica

Resturile unei drone au declanşat incendii într-un bloc de apartamente cu 16 etaje şi în alte două clădiri cu nouă etaje, a mai precizat el, confirmând spusele lui Sudakov. Alertele aeriene au durat mai mult de 11 ore în Kiev şi în regiunea înconjurătoare.

ADVERTISEMENT

Sudakov a plecat în această vară de la Șahtior Donețk la clubul portughez Benfica Lisabona. El a fost împrumutat pentru un sezon, cu drept d ecumpărare ulterioară, pentru 20 de milioane de euro.

Cotat la 32 de milioane de euro, mijlocașul ofensiv nu a apucat încă să joace pentru Benfica. A fost însă titular contra Franței, la meciul jucat pe teren neutru, pe arena Tarczynski Arena, din Wroclaw (Polonia).