Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia

Mijlocaşul Heorhiy Sudakov a trăit șocul vieții, în timp ce se afla la echipa națională a Ucrainei. Locuința sa din Kiev a fost bombardată de ruși și grav avariată. Famailia fotbalistului se afla în casă, dar a scăpat nevătămată.
Sâmbătă noaptea Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, cu 805 drone şi 13 rachete, reuşind să lovească, pentru prima oară, clădirea guvernului, din centrul Kievului. Au fost ucise cel puţin patru persoane, inclusiv un bebeluş.
Sub bombele rusești s-a aflat și o clădire de apartamente, în care avea o locuință și Sudakov. Fotbalistul de 23 de ani a postat pe Instagram videoclipuri şi imagini cu dărâmăturile complexului de locuinţe distrus, arătând pagubele aduse casei sale.
El a scris că soţia sa, împreună cu copilul lor şi mama jucătorului se aflau acasă la momentul atacului. „A fost o noapte înfricoșătoare”, a scris Liza Sudakova pe contul ei de Instagram.
„Slavă Domnului că suntem în viață”, a postat ea ulterior, arătând dărâmăturile încă fumegânde. Însărcinată în mai bine de opt luni cu cel de-al doilea copil al lor, ea nu a putut părăsi Kievul pentru a-și urma soțul la Lisabona.
Sudakov, în schimb, era în cantonamentul naționalei. Ucraina a pierdut acasă, 0-2 cu Franța lui Mbappe și Dembele, și va juca următorul meci în Azerbaidjan.
Conform lui Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, mai multe etaje ale unei clădiri rezidenţiale cu nouă etaje au fost parţial distruse în cartierul Sviatoshynskyi din vestul oraşului Kiev.
Resturile unei drone au declanşat incendii într-un bloc de apartamente cu 16 etaje şi în alte două clădiri cu nouă etaje, a mai precizat el, confirmând spusele lui Sudakov. Alertele aeriene au durat mai mult de 11 ore în Kiev şi în regiunea înconjurătoare.
Sudakov a plecat în această vară de la Șahtior Donețk la clubul portughez Benfica Lisabona. El a fost împrumutat pentru un sezon, cu drept d ecumpărare ulterioară, pentru 20 de milioane de euro.
Cotat la 32 de milioane de euro, mijlocașul ofensiv nu a apucat încă să joace pentru Benfica. A fost însă titular contra Franței, la meciul jucat pe teren neutru, pe arena Tarczynski Arena, din Wroclaw (Polonia).