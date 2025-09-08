Sport

Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia

Heorhiy Sudakov, mijlocaș ofensiv la naționala Ucrainei a trăit spaima vieții, la puțin timp după ce a semnat cu Benfica
Catalin Oprea
08.09.2025 | 06:50
Rusii au distrus locuinta unui international ucrainean in care se aflau sotia insarcinata in opt luni si copilul acestuia
ULTIMA ORĂ
Locuinta lui Sudakov a fost grav avariata FOTO X

Mijlocaşul Heorhiy Sudakov a trăit șocul vieții, în timp ce se afla la echipa națională a Ucrainei. Locuința sa din Kiev a fost bombardată de ruși și grav avariată. Famailia fotbalistului se afla în casă, dar a scăpat nevătămată.

ADVERTISEMENT

Rusia a lansat cel mai dur atac la adresa Kievului

Sâmbătă noaptea Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, cu 805 drone şi 13 rachete, reuşind să lovească, pentru prima oară, clădirea guvernului, din centrul Kievului. Au fost ucise cel puţin patru persoane, inclusiv un bebeluş.

Sub bombele rusești s-a aflat și o clădire de apartamente, în care avea o locuință și Sudakov. Fotbalistul de 23 de ani a postat pe Instagram videoclipuri şi imagini cu dărâmăturile complexului de locuinţe distrus, arătând pagubele aduse casei sale.

ADVERTISEMENT

El a scris că soţia sa, împreună cu copilul lor şi mama jucătorului se aflau acasă la momentul atacului. „A fost o noapte înfricoșătoare”, a scris Liza Sudakova pe contul ei de Instagram.

Liza Sudakov este însărcinată în opt luni

„Slavă Domnului că suntem în viață”, a postat ea ulterior, arătând dărâmăturile încă fumegânde. Însărcinată în mai bine de opt luni cu cel de-al doilea copil al lor, ea nu a putut părăsi Kievul pentru a-și urma soțul la Lisabona.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Sudakov, în schimb, era în cantonamentul naționalei. Ucraina a pierdut acasă, 0-2 cu Franța lui Mbappe și Dembele, și va juca următorul meci în Azerbaidjan.

ADVERTISEMENT
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni...
Digisport.ro
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut

Conform lui Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, mai multe etaje ale unei clădiri rezidenţiale cu nouă etaje au fost parţial distruse în cartierul Sviatoshynskyi din vestul oraşului Kiev.

Fotbalistul s-a transferat de la Șahtior la Benfica

Resturile unei drone au declanşat incendii într-un bloc de apartamente cu 16 etaje şi în alte două clădiri cu nouă etaje, a mai precizat el, confirmând spusele lui Sudakov. Alertele aeriene au durat mai mult de 11 ore în Kiev şi în regiunea înconjurătoare.

ADVERTISEMENT

Sudakov a plecat în această vară de la Șahtior Donețk la clubul portughez Benfica Lisabona. El a fost împrumutat pentru un sezon, cu drept d ecumpărare ulterioară, pentru 20 de milioane de euro.

Cotat la 32 de milioane de euro, mijlocașul ofensiv nu a apucat încă să joace pentru Benfica. A fost însă titular contra Franței, la meciul jucat pe teren neutru, pe arena Tarczynski Arena, din Wroclaw (Polonia).

 

 

 

Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Fanatik
Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia:...
Fanatik
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la...
Fanatik
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă” a „coborât” treapta la tineret după experiența de la U19
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare:...
iamsport.ro
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare: 'E băiatul meu! Sunt lucruri foarte grave, mă dor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!