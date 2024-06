Rușii canibali care au mâncat 30 de oameni. Mulțimi de rămășite umane s-au găsit în frigiderul lor

Doi ruși, parteneri de cuplu, au șocat o lume întreagă. S-a descoperit că au mâncat 30 de oameni, iar părți din corpurile acestora au fost puse la frigider. De asemenea, canibalii s-au pozat cu rămășițele cadavrelor și au făcut filmulețe în care găteau carne de om.

Cuplul canibal din Rusia. A mâncat 30 de oameni. Mulțimi de rămășite ale victimelor în casa lor

. Șapte pachete cu resturi din carne de om au fost găsite în frigiderul locuinței rușilor Dmitry Baksheev și Natalia Baksheeva. Aceștia aveau o plăcere în a tranșa persoane și a le mânca. Totuși, cum reușeau să atragă victime în capcana lor mortală?

Cazul este din 2017 și a fost descoperit după ce Dmitry Baksheev și-a pierdut telefonul. Un muncitor a dat peste dispozitiv și a găsit în acesta imagini care l-au șocat. El a identificat fotografii cu mai multe părți ale cadavrului unei femei, potrivit

Roman Khomayakov asfalta drumul când a găsit telefonul canibalului Baksheev. ”Asfaltam drumul, când am găsit acest telefon, l-am deschis și am văzut două fotografii. Prima oară nu am înțeles ce este acolo, păreau un cap și o mână”, a relatat oripilat bărbatul.

Roman Khomayakov a dat și peste selfie-uri destul de bizare. Posesorul telefonului avea fotografii cu mâna victimei în gură sau cu unul dintre degetele de la mâna acesteia în nas. Într-un video, agresorul canibal s-a lăsat filmat în timp ce tăia un deget de la mâna victimei.

”S-a fotografia cu mâna victimei în gură, a pus unul din degetele de la mâna victimei în nas. Apoi a tăiat un deget de la această mână cu un cuțit”, apare în raportul poliției din Rusia.

La un moment dat, muncitorul s-a trezit cu bărbatul în fața lui. Acesta își căuta telefonul și l-a întrebat dacă nu cumva i l-a găsit. Roman Khomayakov i-a oferit un răspuns negativ, iar după ce Dmitry Baksheev a plecat , el a contactat poliția.

”Bărbatul părea un homeless. Mi-a zis: „Mi-am pierdut telefonul”. L-am recunoscut din imaginile din telefon. Nu i-am returnat telefonul, i-am zis că nu știm nimic. A plecat. La scurt timp, a trecut o mașină de poliție și le-am dat telefonul. Le-am zis: „E treaba voastră, vedeți voi ce faceți…”,a mai precizat muncitorul.

Oamenii legii i-au depistat pe canibalii Dmitry Baksheev și Natalia Baksheeva, iar în casa acestora , cu femei date dispărute. Autoritățile s-au temut că acestea au fost racolate de pe site-urile matrimoniale.

”A văzut fotografiile, femeia a recunoscut peste 30 de victime, pe care le-a ucis și mâncat alături de soțul ei. Un psiholog din Nizhny Novgorod a fost chemat pentru a o determina să vorbească”, a explicat un anchetator.

Cuplul canibal avea conserve din carne de om

Interesant este că Natalia Baksheeva lucra ca asistentă medicală la academia militară când săvârșea ororile. Dusă la Psihiatrie, medicii au descoperit că, de fapt, este sănătoasă psihic. Asta în condițiile în care a făcut conserve din carne de om și le-a împărțit unor studenți piloți.

”Acasă la cei doi soți au fost găsite mai multe telefoane ale victimelor, dar și lecții video despre cum să gătești carnea umană. Această femeie a lucrat ca asistentă medicală la academia militară, unde ar fi împărțit conserve cu carne de om studenților piloți”, au mai detaliat polițiștii.

Pe lângă cele menționate, anchetatorii au mai descoperit resturi umane și într-un tomberon din apropierea casei canibalilor, dar și capul unei femei roșcate, într-o cutie de metal, alături de o bucată de piele umană. Rămășițe umane s-au găsit și într-un beci.