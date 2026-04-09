Rușii de la Zenit au trimis o coroană de flori la București, în memoria lui Mircea Lucescu! Fostul fotbalist de la FCSB a fost delegat să o adugă la Arena Națională. Exclusiv

Conducerea lui Zenit Sankt Petersburg nu l-a uitat pe Mircea Lucescu! Rușii au trimis o coroană de flori specială prin intermediul unui fost jucător de la FCSB
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
09.04.2026 | 17:50
Zenit a trimis o coroană de flori în memoria lui Mircea Lucescu. Foto: Colaj FANATIK
Astăzi, 9 aprilie, este ultima zi în care prietenii, apropiații, dar și oamenii care nu l-au cunoscut pe Mircea Lucescu decât de la televizor își pot lua rămas-bun de la fostul selecționer. Fosta sa echipă din Rusia, Zenit Sankt Petersburg, a trimis o coroană de flori la Arena Națională prin intermediul unui fost fotbalist de la FCSB, care a jucat în Rusia.

Mircea Lucescu a fost iubit la toate echipele la care a activat. După perioada lungă petrecută în Ucraina, la Șahtior Donețk, „Il Luce” a petrecut un sezon în Rusia, pentru Zenit Sankt Petersburg, echipa care a dominat fotbalul rusesc în ultimul deceniu.

Cel mai titrat antrenor român a stat pe banca tehnică a rușilor între anii 2016 și 2017, urmând să fie desemnat să conducă naționala de fotbal a Turciei. Chiar dacă nu a stat foarte mult timp la Zenit, clubul din Sankt Petersburg nu l-a uitat pe „Il Luce” și l-a delegat pe Gabriel Enache, fost fotbalist la FCSB, să ducă o coroană de flori din partea clubului la Arena Națională. De-a lungul carierei sale, Enache a evoluat în Rusia la Rubin Kazan.

Coroana trimisă de Zenit pentru Mircea Lucescu
Zenit, mesaj emoționant pe social media

Imediat la aflare veștii triste venite dinspre Spitalul Universitar București, Zenit Sankt Petersburg a emis un comunicat prin care a enumerat amintirile frumoase ce se leagă prezența lui Mircea Lucescu pe banca formației din Rusia. Reputatul antrenor a câștigat alături de Zenit Supercupa Rusiei, iar clubul nu l-a uitat pentru revenirea incredibilă din Europa League, când Zenit era condusă cu 3-0 în minutul 77 de Maccabi Tel Aviv, dar a reușit să câștige partida cu 4-3 în final, două dintre goluri venind de la jucători introduși de pe bancă. Totodată, în meciul Zenit – Spartak Moscova s-a ținut și un moment de reculegere.

„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Digi24.ro
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice

„«Zenit» își exprimă condoleanțele familiei și apropiaților lui Mircea Lucescu. Fostul antrenor principal al echipei s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026. Specialistul a preluat „Zenit” în mai 2016, iar în primul său meci oficial la conducerea echipei a câștigat imediat un trofeu — Supercupa Rusiei. Sub conducerea sa, echipa a obținut o victorie memorabilă în meciul cu „Maccabi”, revenind de la scorul de 0-3, și a jucat primul meci oficial pe „Gazprom Arena”, învingând „Ural” cu 2-0.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu:...
Digisport.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori europeni. Echipele pe care le-a pregătit au devenit de 13 ori campioane în țările lor, iar în total elevii săi au cucerit 35 de trofee. Clubul de fotbal „Zenit” își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților acestui antrenor remarcabil”, au scris cei de la Zenit pe social media.

O postare distribuită de FC Zenit (@zenit_spb)

 

O postare distribuită de FC Zenit (@zenit_spb)

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a venit pe Arena Națională pentru a-i transmite un...
Fanatik
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a venit pe Arena Națională pentru a-i transmite un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Patronul lui Șahtior, afectuos cu familia lui „Il Luce”
Familia Ivanovici și Fanatik și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Cu...
Fanatik
Familia Ivanovici și Fanatik și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Cu bine, nea Mircea! Nu o să vă uităm niciodată”
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter...
Fanatik
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo, Beckham, Baggio și Giggs pe teren
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
