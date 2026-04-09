Rușii de la Zenit au trimis o coroană de flori la București, în memoria lui Mircea Lucescu! Fostul fotbalist de la FCSB a fost delegat să o adugă la Arena Națională. Exclusiv

Astăzi, 9 aprilie, este ultima zi în care prietenii, apropiații, dar și oamenii care nu l-au cunoscut pe Mircea Lucescu decât de la televizor își pot lua rămas-bun de la fostul selecționer. Fosta sa echipă din Rusia, Zenit Sankt Petersburg, a trimis o coroană de flori la Arena Națională prin intermediul unui fost fotbalist de la FCSB, care a jucat în Rusia.

Zenit Sankt Petersburg l-a delegat pe fostul jucător al FCSB! Coroană de flori din partea rușilor pentru Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost iubit la toate echipele la care a activat. După perioada lungă petrecută în Ucraina, la Șahtior Donețk, „Il Luce” a petrecut un sezon în Rusia, pentru Zenit Sankt Petersburg, echipa care a dominat fotbalul rusesc în ultimul deceniu.

urmând să fie desemnat să conducă naționala de fotbal a Turciei. Chiar dacă nu a stat foarte mult timp la Zenit, clubul din Sankt Petersburg nu l-a uitat pe „Il Luce” și l-a delegat pe Gabriel Enache, fost fotbalist la FCSB, să ducă o coroană de flori din partea clubului la Arena Națională. De-a lungul carierei sale, Enache a evoluat în Rusia la Rubin Kazan.

Zenit, mesaj emoționant pe social media

Zenit Sankt Petersburg a emis un comunicat prin care a enumerat amintirile frumoase ce se leagă prezența lui Mircea Lucescu pe banca formației din Rusia. Reputatul antrenor a câștigat alături de Zenit Supercupa Rusiei, iar clubul nu l-a uitat pentru revenirea incredibilă din Europa League, când Zenit era condusă cu 3-0 în minutul 77 de Maccabi Tel Aviv, dar a reușit să câștige partida cu 4-3 în final, două dintre goluri venind de la jucători introduși de pe bancă. Totodată, în meciul Zenit – Spartak Moscova s-a ținut și un moment de reculegere.

„«Zenit» își exprimă condoleanțele familiei și apropiaților lui Mircea Lucescu. Fostul antrenor principal al echipei s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026. Specialistul a preluat „Zenit” în mai 2016, iar în primul său meci oficial la conducerea echipei a câștigat imediat un trofeu — Supercupa Rusiei. Sub conducerea sa, echipa a obținut o victorie memorabilă în meciul cu „Maccabi”, revenind de la scorul de 0-3, și a jucat primul meci oficial pe „Gazprom Arena”, învingând „Ural” cu 2-0.

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori europeni. Echipele pe care le-a pregătit au devenit de 13 ori campioane în țările lor, iar în total elevii săi au cucerit 35 de trofee. Clubul de fotbal „Zenit” își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților acestui antrenor remarcabil”, au scris cei de la Zenit pe social media.

