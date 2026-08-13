„Rușii sunt obișnuiți cu propaganda!”. Egor Kornev, ironizat în direct după ce a fost învins de David Popovici în finala la 100 metri liber

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Egor Kornev (22 de ani) era convins că va câștiga finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de înot de la Paris. David Popovici (21 de ani) i s-a spulberat însă visurile, iar sportivul rus a devenit ținta glumelor în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Egor Kornev, ironizat după ce a fost bătut de David Popovici

David Popovici a câștigat pentru a treia oară la rând medalia de aur în proba regină a natației, 100 m liber. „Racheta din România” a avut de această dată care era convins că va pleca de la Paris cu aurul. în timp ce Kornev a terminat pe locul 2, cu 46.74.

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„Ei se simt în bazin. Rușii sunt obișnuiți cu fakeurile, cu propaganda. Când am văzut de la jumătatea bazinului, când a întors, am zis, gata, îl prinde. Îți dai seama ce puternic e acest băiat la vârsta lui să aibă din punct de vedere mental atâta presiune și să meargă în continuare. Acum, atrenându-se cu Pan Zhanle, învățându-i tehnica, poate îl și bate. Are altă tehnică chinezul față de David. Am citit că a pus și 8 kilograme de masă musculară. Suntem bucuroși că avem un sportiv român incredibil și așteptăm și 200 m liber”, a declarat Valeriu Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Mie mi-a plăcut foarte mult replica lui David de la final, povestind despre discuțiile cu sportivul rus. Rusul spunea ‘Am făcut cei mai buni 50 de metri din cariera mea. Cred că e cel mai bun timp pe 50 de metri mondial’. David a zis ‘Așa e. E de felicitat. Probabil e cel mai bun prim split din istorie, dar la 100 m sunt două bazine’”, a declarat Bogdan Baratky.

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Ce urmează pentru David Popovici

Toată România speră acum ca David Popovici să facă „dubla” și să câștige și proba de 200 m liber, acolo unde este favorit cert. În această probă, sportivul de la CS Dinamo a ieșit campion olimpic la Paris 2024. Semifinalele sunt programate în sesiunea de seară, joi, 13 august, de la ora 19:41 şi 19:45, orele României. Cei mai buni opt înotători se vor califica în marea finală care va avea loc vineri, în sesiunea de seară.

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„Fără cuvinte! E un fenomen! (n.r. – Dublă și la 200 m liber?) Să dea Domnul! David a meritat medalia și în a doua parte s-a văzut. A avut forță incredibilă. Un fenomen. S-a văzut. Nu cred că va mai fi vreun sportiv care să atingă performanța lui David. Încă o dată, felicitări. Trebuie să investim în sport, sportul aduce atâta satisfacție și bucurie pentru toți românii!”, a spus și Sabin Ilie.

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