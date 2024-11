„Rușine! 3.000 de lei este prețul unui copil?” Revolta unui ambulanțier care a asistat la tragedia băiatului mort la doar 16 ani

Noi acuzații în cazul adolescentului care a fost refuzat de medicul chirurg și a murit de peritonită în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Ambulanțierul din Gorj vorbește despre cele întâmplate.

„Am fost martor la chinurile acestui copil”

În urma unui control, inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică Gorj au decis să , doi medici din cadrul unității sanitare: chirurgul de gardă și medicul de gardă de la Primiri Urgențe.

Acest lucru a stârnit reacții, iar Cristi Aldescu, liderul de sindicat al ambulanțierilor din Gorj, a făcut o postare pe Facebook în acest sens. Este revoltat de suma pe care au primit-o cei doi medici de la inspectori, dar și de modul în care cadrele medicale au gestionat situația.

„Rușine!! 3.000 de lei este prețul unui copil??? Toți sunt specialiști în medicină numai la televizor… politicieni, lipitori de afișe, directori, directorași, aplaudaci, etc. Au găsit vinovatul. „Sistemul și lipsurile” și gata, caz închis. La noi când vrei să îngropi ceva faci o comisie.

-Lipsă legislație

-Lipsa proceduri

-Lipsă resurse umane la Ambulanță

-Lipsa resurse umane la Spital

Am fost martor de la ora 20.42 până la ora 21.46 la chinurile acestui copil, am făcut parte din echipajul de urgență B2 care l-a plimbat între spitale”, se arată în postarea lui Cristi Aldescu.

Mai mult, acesta povestește cum a fost martor la scena în care , băiatul de 16 ani care a murit, s-a rugat de medici să îl opereze chiar și cu răspunderea ei.

„Am fost martor la rugămințile sorei copilului. Am fost martor la cum a fost jignită sora copilului de către medicul urgentist. Am fost martor la toate discuțiile și explicațiile medicale, am avut permanent documentele medicale și cunosc toate consemnările din punct de vedere medical.

Am fost martor la lipsa de empatie a celor doi medici de urgență care erau de serviciu”, a mai adăugat liderul de sindicat al ambulanțierilor din Gorj.

Mai departe, Cristi Aldescu vorbeste despre o serie de nereguli din cadrul spitalului din Gorj, cum ar fi managementul defectuos, nepăsarea șefei de la momentul respectiv de la UPU, heliportul nefuncțional pe timp de noapte, lipsa ambulanței de tip C1 din Târgu Jiu și lipsa medicilor de pe autospeciale.