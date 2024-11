Universitatea Craiova a suferit . Oltenii lui Costel Gâlcă au cedat la limită la Buzău, contra Metalului, iar după acest meci Rotaru .

„Rușine? A fost castastrofă!”. Foștii fotbaliști ai Universității Craiova sar la atac: „Nu sunt jucători pentru această echipă”

la Universitatea Craiova după eșecul cu Metalul Buzău, însă tehnicianul oltenilor nu are de gând să renunțe la cei 500.000 de euro pe care ar trebui să îi primească din partea clubului.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , iar despre marile probleme din jocul oltenilor, în condițiile în care urmează și meciul cu FCSB, din SuperLiga României.

Același mesaj l-a avut și Silvian Cristescu, care a adăugat și faptul că această campanie de transferuri din vară nu a întărit echipa pentru a avea pretenții reale la câștigarea titlului.

„Meciul de ieri l-am văzut împreună cu numeroși componenți ai Craiovei Maxima, am avut un meci demonstrativ la Caracal și am rămas cu toții să vedem meciul. Din păcate a fost o dezamăgire pentru noi toți, ce s-a întâmplat la aceast partidă și nu numai la aceasta, în ultimele 5-6 partide.

A fost o catastrofă ce s-a întâmplat aseară, nu pentru faptul că am pierdut, se poate să mai și pierzi câte un meci. Ideea este că Metalul Buzău ne-a dominat din primul și până în ultimul minut. Asta este partea cea mai rea a acestui meci. În momentul de față, dacă vreți părerea mea, eu cred că strategia de transferuri din vară a fost una greșită, pentru că lotul a fost subțiat, nu întărit”, a spus Silvian Cristescu la FANATIK SUPERLIGA.

Silvian Cristescu: „Jucătorii aduși sunt buni pentru echipe de la locul 10 în jos”

Fostul jucător al Universității Craiova și-a continuat discursul vehement și a desființat jucători care au fost aduși la echipă în această vară, precizând că echipa este total lipsită de agresivitate în timpul jocurilor.

Silvian Cristescu a mai subliniat că cel mai probabil problema principală se află la antrenamentele echipei, acolo unde Gâlcă probabil nu reușește să exprime cum trebuie ce își dorește de la fiecare jucător în parte.

„Nu știu a cui a fost vina. Din câte știu, singurul care și-a asumat transferurile a fost Costel Gâlcă. Domnul Rotaru doar a plătit. Nu au fost jucători aduși pentru Universitatea Craiova. Pentru pretențiile acestea, ei sunt jucători buni pentru echipe de la locul 10 în jos. Nu poți să te bați la campionat, o spun cu durere, dar ăsta este adevărul.

Craiova are niște jucători foarte buni care se pot bate la campionat, dar le mai trebuie și ajutor. Aseară s-a văzut că lipsesc 4-5 jucători. Asta poate să fie și o problemă de antrenamente. Poate să fie și o problemă de abordare a jocului. Băiatul de a fost adus fundaș dreapta, noi am suferit în ultimul timp pe acest post, a jucat Vlădoiu, s-a tot încercat aducerea unui alt jucător și tot el este cel mai bun.

Dacă aduci un jucător, trebuie să îl aduci peste Vlădoiu, ca să joace titular. Mai avem o problemă cu fundașul central stânga, unde juca Badelj, a fost adus un jucător sub nivelul lui. Ai 4-5 jucători care sunt convocați frecvent la echipele naționale. Noi și când am câștigat, am avut aproape la toate meciurile o primă repriză catastrofală.

Echipa noastră este lipsită de agresivitate. În momentul când nu ești antrenat foarte bine, atunci faci greșeli de genul celei făcute de N’dong. Dacă ești bine fizic și mental, atunci obligatoriu exprimarea ta în teren este alta”, a declarat Silvian Cristescu la FANATIK SUPERLIGA.

„Depinde și unde sunt convocați. Nu știu cât contează că ești convocat la naționala Guineei Ecuatoriale, Honduras înseamnă ceva mai mult, a Cubei sau nu știu unde. Sunt jocuri naționale, dar naționalele alea nu există în peisajul fotbalistic”, a completat Alin Buzărin.

