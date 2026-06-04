Rușine fără margini! Real Madrid, depășită de o echipă dintr-un fotbal exotic la numărul de jucători prezenți la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Cei 1.248 de jucători care vor evolua la Cupa Mondială provin de la 449 de echipe de club din 71 de țări. Însă, cel mai mare șoc este că Real Madrid are mai puțini fotbaliști la turneul final decât formații mult mai slab cotate.

Câți jucător dă Real Madrid la Cupa Mondială

După încă un sezon cenușiu, al doilea la rând în care termină fără să câștige vreun trofeu, Real Madrid a primit o nouă lovitură de imagine. Numai zece jucători din actualul lot al ”galacticilor” vor fi prezenți la marea competiție din SUA, Canada și Mexic, programată în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ADVERTISEMENT

Cei zece sunt belgianul Thibaut Courtois, brazilienii Vinicius și Endrick, englezul Jude Bellingham, francezii Kylian Mbappe și Aurelien Tchouameni, germanul Antonio Rudiger, marocanul Brahim Diaz, turcul Arda Guler și uruguayanul Federico Valverde. Un alt lucru de luat în seamă este că .

Conform unei analize făcute de , ”galacticii” sunt abia pe locul 13 în clasamentul echipelor care dau cei mai mulți jucători la Cupa Mondială, la egalitate cu Slavia Praga, PSV Eindhoven, AC Milan și Fenerbahce, dar sub mult mai modesta Al-Hilal din Arabia Saudită, care are 12 fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Acest clasament este condus de Manchester City, care are nu mai puțin de 19 jucători din 12 țări la Cupa Mondială. Top 5 este completat de Bayern Munchen (18), PSG și Arsenal (câte 16) și Barcelona (15).

ADVERTISEMENT

Ce campionat dă cei mai mulți jucători la Cupa Mondială

Așa cum era de așteptat, fiind cel mai bogat campionat, , 154, cu 61 mai mulți decât oferă Bundesliga, cel mai apropiat adversar al său.

ADVERTISEMENT

Dominanța cluburilor din Insulă este subliniată și de faptul că Championship, al doilea eșalon din Anglia, este a noua ligă cea mai bine reprezentată la Cupa Mondială. În total, 200 de jucători provin de la cluburi din piramida fotbalului englez, inclusiv neo-zeelandezul Tommy Smith, care în sezonul trecut a jucat pentru Braintree Town, în liga a șasea.

Primele cinci campionate ale Europei, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga şi Serie A, se află în fruntea acestei ierarhii. În spatele lor se află întrecerea din Arabia Saudită, cu 47 de jucători, o competiție care a investit masiv în ultima perioadă pentru a atrage talente de top în Orientul Mijlociu.