Rușine istorică pentru Manchester United! „Diavolii roșii”, eliminați din Cupa Ligii de o echipă ai cărei jucători câștigă într-un an mai puțin decât Casemiro în două luni

a fost eliminată în „32”-imile de finală din Cupa Ligii Angliei de către Grimsby Town, echipă aflată pe locul 4 în League Two, Liga 4 din Anglia, la ora meciului. „Diavolii roșii” au fost conduși cu scorul de 0-2 la pauză, după ce Charles Vernam și Tyrell Warren au punctat pentru gazde în minutele 22, respectiv 30.

Chiar dacă Ruben Amorim a menajat, așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple în acest context, câțiva jucători importanți, în primul 11 al formației de pe „Old Trafford” tot s-au regăsit nume grele, precum Andre Onana, Harry Maguire, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Matheus Cunha sau Benjamin Sesko, fotbaliști de la care toată lumea s-ar fi așteptat în principiu să se prezinte într-un mod total diferit față de cum au făcut-o în acest joc.

În plus, după pauză tehnicianul portughez i-a mai introdus pe teren și pe Bryan Mbeumo, , Matthijs de Ligt, Mason Mount și Joshua Zirkzee. În cele din urmă, United s-a salvat parțial de această rușine, însă nu până la capăt. Asta pentru că Mbeumo a redus din diferență în minutul 75, iar Maguire a egalat în minutul 89.

Așadar, calificarea a fost decisă în urma executării loviturilor de departajare. De ceva timp, în Cupa Ligii nu se mai joacă prelungiri în caz de egalitate la finalul primelor 90 de minute, ci se trece direct la această „loterie”. Acolo, s-a marcat pe bandă rulantă și s-a ajuns să execute chiar și cei doi portari, iar ambii au marcat, astfel încât seria s-a reluat de la început. S-a mers din nou cap la cap, până când a ratat Mbeumo și astfel Grimsby Town s-a impus în cele din urmă cu scorul de 12-11.

Diferențe colosale la nivel financiar între cele două cluburi

De notat în acest context este că jucătorii de la Grimsby Town câștigă în total într-un an suma de 2.334.800 de lire sterline, în vreme ce starurile de la Manchester United au salarii anuale combinate în valoare totală de nu mai puțin de 128.833.640 de lire sterline. De altfel, doar Casemiro, cel mai bine plătit fotbalist al lui Manchester United din lotul actual, are un salariu pe doar două luni mai mare decât remunerațiile anuale totale ale adversarilor de miercuri seară. Este vorba despre aproximativ 2.6 milioane de lire sterline. Pe an, mijlocașul defensiv brazilian încasează doar din salariu suma de 15.600.000 de lire sterline.

Mai mult, într-o singură săptămână cei de la United încasează în total 2.477.570 de lire sterline, deci mai mult decât primesc cei de la Grimsby Town în total într-un an întreg, adică 2.334.800 de lire sterline, după cum s-a notat deja anterior. De exemplu, Charles Vernam, marcatorul primului gol din această partidă, câștigă pe an suma de 124.800 de lire sterline, în vreme ce Tyrell Warren, autorul golului al doilea, are un salariu de 31.200 de lire sterline pe an.

În plus ar mai trebui menționat și că primul 11 al lui Manchester United de la acest meci este evaluat la aproximativ 550 de milioane de lire sterline, în vreme ce formula de start a lui Grimsby Town ar costa doar 3.5 milioane de lire sterline.

Ultima dată când s-a întâmplat ca toți jucătorii să execute lovituri de departajare la un meci al lui Manchester United a fost în finala Europa League din sezonul 2020-2021 contra lui Villarreal. Atunci, chiar goalkeeper-ul David de Gea a ratat pentru „diavoli”, iar „submarinul galben” a câștigat în cele din urmă trofeul.