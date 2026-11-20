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România a terminat pe ultimul loc campania din Liga Naţiunilor, cu doar 3 puncte acumulate. , iar miza este mai importantă dacă urmărim situaţia pe termen lung. Un eventual eşec ar reprezenta un cataclism pentru „tricolori”, pentru că retrogradarea în Liga C ar scoate România din lupta pentru calificarea directă la CM 2030.

Ultimul loc din Liga Naţiunilor a făcut prăpăd pentru şansele României la Euro 2028!

Liga Naţiunilor este considerată de multe voci drept o competiţie „amicală”, dar parcursul dezastruos a făcut multe daune României. „Tricolorii” au retrogradat în urna a treia la tragerea la sorţi pentru Euro 2028, acolo unde vor avea adversari mai dificili. Din prima urnă va veni un „balaur” şi echipa a rămas şi fără plasa de siguranţă a barajului, în caz că lucrurile nu merg bine în preliminarii.

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Ultimul loc ne-a trimis la baraj cu Estonia. Iar miza confruntării este foarte importantă, pentru că un eventual eşec ne trimite în cel mai jos nivel posibil, Liga C. Marele vis al României este revenirea la un Campionat Mondial, ultima prezenţă fiind în 1998. Următoarea ediţie este găzduită de Spania, Portugalia şi Maroc, cu trei meciuri în Argentina, Uruguay şi Paraguay, care sărbătoresc centenarul.

Se schimbă sistemul din preliminarii pentru CM 2030!

UEFA va schimba sistemul de calificare. Vor dispărea grupele clasice, de patru sau cinci echipe şi va fi folosit un format asemănător celui din Champions League. Dar, primele 36 echipe naţionale ale Europei vor fi repartizate în preliminariile principale (cele din Liga A şi B), iar restul de 18-19 din Liga C vor juca în preliminariile secundare.

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Cele 36 de echipe vor fi împărţite în grupe de câte 12 formaţii şi vor avea şase meciuri împotriva a şase adversari diferiţi. Va fi un clasament în 12, asemănător celui din cupele europene. Cele mai bune formaţii din preliminariile principale vor obţine calificarea la Mondiale şi celelalte locuri vor fi stabilite după baraje.

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Cele 18 formaţii din preliminariile secundare vor fi împărţite în trei grupe a câte şase echipe. Şi aici se vor disputa cinci-şase meciuri. Dar, cel mai bine clasate echipe din preliminariile secundare nu merg direct la Mondiale, ci doar la baraj, împreună cu echipele rămase din preliminariile principale. UEFA urmează să stabilească exact toată procedura.

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România riscă să nu se lupte pentru calificarea directă la Mondial

Dacă România va retrograda în Liga C, nu va fi între primele 36 de locuri pentru preliminariile principale. Clasamentul se face pe baza clasamentului din Liga Naţiunilor, care va avea un nou format. Numărul echipelor va creşte la 18 în Liga A şi 18 în Liga B, cele care vor participa în preliminariile principale. Echipele din Liga C vor fi în preliminariile secundare.

Dacă România pierde împotriva Estoniei, va juca în Liga C automat. Dacă tragerea la sorţi a preliminariilor pentru CM 2030 ne prinde în Liga C, România nu va putea lupta pentru calificarea directă la Mondial, ci doar pentru un loc de baraj, în cel mai bun caz. .

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Meciul tur cu Estonia este programat pe 25-27 martie 2027 la Tallin, în timp ce returul se dispută pe 28-30 martie 2027, în România. Bineînţeles, este un scenariu pe termen lung, dar dezastrul din Liga Naţiunilor riscă să pericliteze şi viitoarele preliminarii la turneele finale, acolo unde visăm să ne calificăm.