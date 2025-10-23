Sport
„Rușine mondială, Groapa Marianelor!”. Ce l-a scos din sărite pe Mihai Stoica înainte de FCSB – Bologna

Mihai Stoica s-a enervat în direct la TV înaintea meciului dintre FCSB și Bologna din Europa League. Jucătorii campioanei României au fost puși în gardă de președintele Consiliului de Administrație
Cristian Măciucă
23.10.2025 | 10:03
„Rușine mondială, Groapa Marianelor!”. Ce l-a scos din sărite pe Mihai Stoica înainte de FCSB - Bologna. FOTO: sportpictures.eu
Mihai Stoica (60 de ani) a cedat nervos înainte de FCSB – Bologna din etapa a 3-a de Europa League. Oficialul campioanei României n-a putut digera eșecul rușinos cu Metaloglobus și i-a „mitraliat” pe jucători.

Mihai Stoica, nervos pe jucătorii de la FCSB

FCSB are nevoie de puncte pentru a urca în clasament pe tabloul principal din UEFA Europa League. Pentru acest lucru, roș-albaștrii trebuie să scoată ceva din confruntarea cu Bologna. Meciul are loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Înainte să primească vizita italienilor, campioana României e pe locul 24, cu 3 puncte, înregistrate după victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) și înfrângerea cu Young Boys (0-2). Moralul fotbaliștilor lui Elias Charalambous este însă jos. În campionat, FCSB e pe locul 13, la șase lungimi de play-off, iar în ultima etapă i-a permis nou-promovatei Metaloglobus să obțină prima victorie din istorie în Liga 1.

„Am crezut că mai jos decât am fost la dubla cu Shkendija nu putem ajunge, iar acum am realizat că putem ajunge foarte jos, că avem resurse. Este o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială, că am condus Csikszereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct.

La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ. Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul şi să fii şi condus e jenant.

Ne prezentăm toţi scuzele suporterilor şi tuturor care şi-au făcut nervi uitându-se la meci. Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1. 

FCSB, un singur punct cu nou-promovatele

FCSB a arătat groaznic în acest sezon de SuperLiga, mai ales când a înfruntat echipele care tocmai au venit din Liga 2. Campioana en-titre a obținut un singur punct din duelurile cu FC Argeș (0-2), Csikszereda (1-1) și Metaloglobus (1-2).

Denis Alibec, în conflict cu Peluza Nord

Din înfrângerea cu Metaloglobus, cel mai șifonat fotbalist a ieșit Denis Alibec. Atacantul în vârstă de 34 de ani s-a înjurat cu suporterii campioanei României. Inițial, Gigi Becali l-a anunțat titular în FCSB – Bologna, dar soarta sa stă acum în mâinile suporterilor. 

Mihai Stoica a încercat să medieze însă conflictul dintre Alibec și Peluza Nord și a transmis că, înaintea meciului cu echipa lui Vincenzo Italiano, vârful venit de la Farul va merge în fața ultrașilor și își va cere scuze. 

Am avut o discuție și cu Mustață, și cu Alibec. Chiar dacă a considerat că a fost o neînțelegere, au fost doar trei băieți care au avut ceva cu el. Vrea mâine, înainte să înceapă meciul, să meargă în fața Peluzei Nord să își prezinte scuzele” – Mihai Stoica

Alibec, fără gol în acest sezon la FCSB

Motivul pentru care fanii FCSB s-au enervat pe Denis Alibec a fost și forma slabă arătată de el în acest sezon. Sosit liber în vară de la Farul, Alibec n-a reușit deocamdată să marcheze vreun gol.

Singura reușit a lui Denis Alibec este pasa decisivă pe care i-a dat-o lui David Miculescu în victoria din Olanda, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles.

