„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB

Așa cum s-a întâmplat și în trecut, ProTV a achiziționat drepturile de televizare și partida dintre Drita și FCSB a fost difuzată exclusiv de Voyo. Cu scurt timp înainte de startul duelului, platforma a picat, iar mii de români au fost nemulțumiți de acest lucru, reacțiile venind în lanț.

Mii de români, furioși după ce Voyo a picat la Drita – FCSB

Meciul dintre Drita și FCSB a fost așteptat de milioane de spectatori români din România, însă ProTV a dat încă o „lovitură”, așa cum s-a întâmplat și în duelul cu Inter Escaldes, și a decis ca duelul să fie difuzat exclusiv pe Voyo.

. Zeci de mii de români care și-au făcut abonament nu au putut, în ciuda faptului că au plătit, să vizioneze duelul campioanei României.

Printre cei afectați s-au numărat și jurnaliștii Lucian Lipovan, Liviu Chiriță, Vlad Măcicășan și Narcis Drejan. Pe paginile personale de socializare, oamenii din presă și-au expus nemulțumirea și au solicitat ca banii plătiți pentru abonament să fie restituiți.

„Cică să ne luăm Voyo, că e conținut premium! Nu, vă spun eu: E FURANO BANII! Dați, bă, banii ăia înapoi, borfașilor! Asta e, reziliem, închidem, cică voiam să mă uit la meciurile lui Leeds pe voyo! Copii, 2, 3 și: borfașiiiiloooooooor”, a transmis Narcis Drejan pe Facebook.

„Eu nu am o problemă că meciul e pe Voyo, ba chiar mi se pare normal să plătești conținutul premium. Dar am o problemă să nu meargă ceea ce am plătit. Voyo, primul abonament de streaming pe care l-am reziliat. Și le am pe TOATE. Mult succes cu Premier League”, a fost mesajul lui Lucian Lipovan.

Golurile lui Cisotti și Miculescu au fost ratate de mii de suporteri plătitori de abonament

FCSB a început ca din „tun” partida cu Drita și a reușit să marcheze de 2 ori în primele 18 minute. Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, ca David Miculescu să puncteze în minutul 18 al întâlnirii. . Ulterior, ProTV a luat decizia ca meciul să fie preluat de ProArena.

Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Drita: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.