Rușinea colosală suferită de FCSB în acest sezon! Care este una dintre cauzele reale ale prăbușirii echipei campioane

FCSB a pierdut la Csikszereda și a bifat o contraperformanță rușinoasă în acest sezon. După ce a încasat golul înfrângerii în minutul 87 de la Attila Csuros, practic, echipa campioană a fost învinsă de toate cele trei echipe nou-promovate în SuperLiga României.

FCSB a fost învinsă de toate nou-promovatele

Echipa din Miercurea Ciuc era ultima dintre cele trei formații venite din liga secundă care nu bătuse FCSB. A făcut-o în meciul de aseară, după o avertizase în sezonul regular, când roș-albaștrii au obținut doar o remiză pe terenul harghitenilor.

Bilanțul campioanei contra echipelor care au promovat este înfiorător. Din opt meciuri, FCSB a câștigat doar două, a remizat în alte două și a fost învinsă de patru ori. Singura victorie la scor a fost cea cu Metaloglobus, scor 4-1.

Mergând și mai departe pe șirul neputințelor echipei campioane în fața echipelor mici, , echipă care a fost pe jumătate retrogradată anul trecut, salvându-se in extremis la baraj.

Campioana a pierdut 12 meciuri în SuperLigă

Lipsa de rezultate cu formațiile din subsolul clasamentului a fost una dintre cauzele reale pentru care FCSB a ratat play-offul. Echipa lui Gigi Becali a totalizat în acest sezon 12 înfrângeri în SuperLiga României. La care se adaugă încă 5 în Europa League, plus una în Cupa României.

, FCSB e sigură de meciul de baraj din play-out, în care va întâlni fie FC Botoșani, fie tot echipa ciucanilor. Teoretic și Farul ar avea șanse să prindă locul 2 din play-out, dar trebuie să câștige toate cele trei meciuri care i-au mai rămas de jucat, iar Botoșani și Csikszereda să nu mai ia niciun punct.

Gigi Becali nu-și face însă griji pentru barajul din play-out, fiind convins că va bate la scor pe oricine va întâlni. De aceea îl vrea pe Elias Charalambous la echipă în special pentru meciul cu formația din play-off, care va decide echipa calificată în Conference League.

Gigi Becali nu-și face griji pentru barajul din play-out

”Îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe barajul. Nu punem barajul cu Botoșani că le dăm 200-0 sau cu Csikszereda că le dăm 300-0. Să vedem barajul ăla cu Dinamo sau cu Rapid. O să-l sun eu și o să-l rog să vină un meci pe bancă și apoi să plece. Sau două meciuri și la primul baraj. Normal că să continuă, dar poate că nu vrea. Am nevoie să stea pe bancă două meciuri.

(n.r. – V-a mirat că a refuzat?) Nu, pentru că și el e orgolios. Faptul că nu am vorbit eu cu el, nu am insistat. L-a invitat Teia Sponte și eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. Bine nu eu le făceam, erau niște doctori că aveau probleme călugării. Nu am putut să mă duc și probabil s-a supărat. Dar acum nu am nevoie, când o să am nevoie o să-l sun eu”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Rezultatele FCSB-ului contra noilor promovate

Csikszereda – FCSB 1-0

Csikszereda – FCSB 1-1

FCSB – Csikszereda 1-0

Metaloglobus – FCSB 2-1

FCSB – Metaloglobus 4-1

FCSB – Metaloglobus 0-0

FC Argeș – FCSB 1-0

FCSB – FC Argeș 0-2