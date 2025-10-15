Sport

Rușinea din preliminariile CM 2026 i-a fost fatală! Selecționerul echipei ce poate întâlni România la baraj a fost dat afară

După cel al Suediei, un nou selecționer al unei naționale cu pretenții a fost dat afară. Află cine este antrenorul demis după ce a trăit o rușine la ultima acțiune a naționalelor
Ciprian Păvăleanu
15.10.2025 | 21:15
Rusinea din preliminariile CM 2026 ia fost fatala Selectionerul echipei ce poate intalni Romania la baraj a fost dat afara
După Suedia, Cehia și-a demis selecționerul. Foto: Colaj FANATIK

Plouă cu demiteri după acțiunea echipelor naționale din luna octombrie. După ce Suedia s-a descotorosit de selecționer, în urma unei noi înfrângeri cu Kosovo, Cehia i-a luat exemplul. Selecționerul naționalei Cehiei a fost demis în urma umilinței de la ultimul meci al echipei sale.

Selecționerul Cehiei, OUT! Înfrângerea cu Insulele Feroe i-a fost fatală

După meciurile din luna octombrie, tot mai multe federații și-au dat seama că s-au îndepărtat de obiectiv și doar o minune mai poate duce la o calificare directă sau la baraj. Tocmai din această cauză, Suedia a decis să-și demită selecționerul, iar același lucru a fost făcut și de Federația Cehiei, care l-a dat afară pe Ivan Hasek.

Decizia a fost luată în unanimitate după ce cehii au obținut un singur punct din dubla cu Croația și Insulele Feroe, iar șansele la prima poziție au devenit aproape nule, deși au avut o grupă foarte accesibilă. Doar Croația părea să-i poată pune probleme în grupa de calificare din care mai fac parte Muntenegru, Insulele Feroe și Gribraltar, însă acest lucru nu s-a dovedit întocmai. În ultimul meci disputat de naționala din Cehia, feroezii și-au arătat colții și au învins cu scorul de 2-1.

Ce mesaj a transmis Federația Cehiei de Fotbal despre demiterea antrenorului

Republica Cehă mai are de disputat un singur meci din preliminarii, împotriva echipei ce nu a adunat niciun punct până în acest moment, Gibraltar. Barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 este asigurat, iar federația a pus obiectiv calificarea la turneul final, indiferent de numele antrenorului ce va prelua selecționata Cehiei:

„În cadrul ședinței grupului de management sportiv de marți, 14 octombrie, am evaluat întâlnirea anterioară a echipei naționale și meciul cu Insulele Feroe. Am ajuns la concluzia că voi înainta o propunere pentru demiterea imediată a antrenorului principal Ivan Hasek și a secundului Jaroslav Vesely. În zilele următoare, grupul de management sportiv va înainta Comitetului Executiv FACR o propunere privind componența noii echipe de implementare. Obiectivul noii echipe manageriale rămâne neschimbat și este calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor”, a transmis David Trunda, președintele Federației Cehiei de Fotbal, conform site-ului oficial.

Cum poate ajunge Cehia să întâlnească România la baraj

Cehia este  99,99% sigură de prezența la baraj. Ivan Hasek a lăsat echipa pe poziția a doua, la un punct distanță de locul al treilea, iar ultimul meci va fi împotriva Gibraltarului. În acest moment, cehii se află în urna secundă, iar dacă România va termina pe locul al doilea și nu va pătrunde în urna a doua, sunt mari șanse ca cele două să se întâlnească în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Cine este Ivan Hasek

Ivan Hasek a ajuns neașteptat la naționala Cehiei. Deși a fost un jucător cu experiență mare pentru naționala țării sale, ca antrenor nu a impresionat. De-a lungul carierei sale de aproape trei decenii, el a antrenat Sparta Praga, Strasbourg, Saint-Etienne și chiar a avut un mandat scurt pe banca naționalei.

În ultima vreme, el a antrenat doar în zona Golfului, iar ultima experiență înainte de a prelua naționala Cehiei, în ianuarie 2024, a fost la naționala Libanului între 2021 și 2022. După aproximativ 2 ani de pauză de la antrenorat, Hasek a revenit pe banca Cehiei și a avut un bilanț de 11 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri în cele 22 de meciuri. Tot alături de el, Cehia a participat și la EURO 2024, unde a adunat un singur punct în grupa cu Portugalia, Georgia și Turcia.

