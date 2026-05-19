„Rușinea rușinilor! Nu au ce căuta la FCSB”. Gigi Mustață i-a distrus în direct pe jucători, apoi a comentat numirea lui Marius Baciu: „Îi transmit public”

FCSB a încheiat play-out-ul cu un eșec în deplasare cu 0-2 cu Hermannstadt, pierzând astfel și fotoliul de lider. Gigi Mustață nu s-a abținut și i-a criticat vehement pe jucători. Ce a spus liderul Peluzei Nord despre noul antrenor ales de Gigi Becali să pregătească echipa începând cu barajele pentru Conference League.

Gigi Mustață a dat de pământ cu jucătorii FCSB-ului

FCSB, cu gândul la barajul de Conference League cu FC Botoșani, a pierdut cu 0-2 acasă la Hermannstadt. Liderul Peluzei Nord, FCSB, Gheorghe Mustață, a explodat după un nou eșec al „roș-albaștrilor” și i-a distrus efectiv pe jucătorii care au fost pe teren la Sibiu. „Cei din această seară nu au ce căuta la echipa noastră. Ne-am săturat. Să nu cumva să nu câștige cele două meciuri de baraj. Dacă nu pot ei, ‘salvăm’ noi sezonul ăsta. Așa cum primesc salarii de mii de euro, așa să-și ia borsetele și să o ia mâncând pământul.

Acest sezon, care este rușinea rușinilor, trebuie salvat. Penibil, penibil ce am văzut în această seară. Noi am plecat, nu am mai așteptat. Să vezi ce, pe cine să saluți?! Au făcut-o de oaie. Și-au bătut joc de fotbal. Cei de azi nu se pot numi fotbaliști, ci niște jucători rezerve la liga a treia, nicidecum de prima ligă. Am curaj să pun pariu că, dacă îi ducem la liga a treia, nu joacă. Acolo e cu ambiție, nu cu vedetism. Să le fie rușine de atitudinea lor”.

Ce a spus Gigi Mustață despre noul antrenor de la FCSB

FCSB avea nevoie, și a fost obligată și de regulament, să numească un nou antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Clubul patronat de Gheorghe Mustață are încredere în fostul căpitan din Ghencea. „Sper ca Marius să facă o surpriză plăcută. Trebuie să-i acordăm această șansă. A fost mereu corect, la subiect, când echipa juca sau nu. E binevenit, stelist de-al nostru.

Important este să pună piciorul în prag în vestiar, pentru că niciunul din această seară nu are ce căuta la această echipă. Dacă vine cu atitudine de antrenor, facem față. Știe să-și impună punctul de vedere. A făcut performanță în Liga Campionilor. E un stelist și e cam greu să facă cineva ceva prin vestiar și să auzim noi. Îi transmit public să pună piciorul unde trebuie în prag și să nu se lase păcălit. Să continue respectul impus de Mirel Rădoi”, a mai spus Gheorghe Mustață în emisiunea de pe canalul de YouTube .

