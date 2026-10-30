Rușinică! Salarii de aproape 200.000 de euro pentru primul 11 al FCSB bătut la Bistrița! Exclusiv

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FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare în Cupa României, scor 0-1, pe terenul Gloriei Bistrița, iar rezultatul este cu atât mai greu de digerat dacă privim salariile fotbaliștilor trimiși pe teren. FANATIK prezintă, în exclusivitate, cât încasează lunar fiecare dintre cei 11 titulari ai roș-albaștrilor din meciul de joi seară. În total, remunerațiile acestora ajung la 176.000 de euro pe lună, o sumă impresionantă pentru o echipă care a părăsit terenul învinsă la Bistrița.

Salarii de aproape 200.000 de euro pentru titularii FCSB din eșecul cu Gloria Bistrița

. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-1 în fața Gloriei Bistrița, într-un meci care a scos la iveală diferența uriașă dintre pretențiile financiare ale lotului și rezultatul obținut pe teren. Deși Laurențiu Reghecampf a mizat pe o formulă cu mai mulți jucători care beneficiază de contracte importante, FCSB nu a reușit să evite înfrângerea.

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Din informațiile FANATIK, încasează împreună nu mai puțin de 176.000 de euro lunar. Practic, doar salariile titularilor ajung la peste două milioane de euro pe an, fără a lua în calcul eventualele bonusuri sau alte cheltuieli ale clubului. Cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât în primul unsprezece s-au regăsit fotbaliști remunerați cu 20.000, 25.000 și chiar 30.000 de euro pe lună.

Cât câștigă fiecare titular al FCSB! Toate salariile, dezvăluite de FANATIK

Potrivit informațiilor FANATIK, acestea sunt salariile lunare ale celor 11 fotbaliști trimiși din primul minut pe teren împotriva Gloriei Bistrița:

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Jucător FCSB Salariu lunar Mihai Popa 4.000 de euro Ronny Labonne 18.000 de euro Dylan Batubinsika 15.000 de euro Mihai Popescu 20.000 de euro Luca Stancu 10.000 de euro Joao Paulo 15.000 de euro Eddy Gnahore 25.000 de euro Ofri Arad 30.000 de euro Daniel Popa 4.000 de euro David Miculescu 15.000 de euro Dennis Politic 20.000 de euro

TOTAL: 176.000 de euro pe lună

Ofri Arad, cel mai bine plătit titular al FCSB! 30.000 de euro pe lună

Cel mai mare salariu dintre cei 11 titulari îi aparține lui Ofri Arad. Mijlocașul israelian încasează 30.000 de euro lunar, ceea ce înseamnă 360.000 de euro pe an. Pe locul secund se află Eddy Gnahoré, cu 25.000 de euro pe lună, în timp ce Mihai Popescu și Dennis Politic sunt remunerați cu câte 20.000 de euro.

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Jordan Labonne primește 18.000 de euro lunar, iar Dylan Batubinsika, João Paulo și David Miculescu au fiecare salarii de 15.000 de euro. La polul opus se află Mihai Popa și Daniel Popa, ambii cu câte 4.000 de euro pe lună, cele mai mici remunerații din formula de start a FCSB. Diferența dintre cel mai bine plătit titular și cei doi fotbaliști cu cele mai mici salarii este de 26.000 de euro lunar.

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Dacă raportăm salariile lunare la un an întreg, ajungem la o cifră și mai spectaculoasă. Cei 11 titulari ai FCSB au remunerații cumulate, atenție, de 2.112.000 de euro anual! Este vorba exclusiv despre salariile fotbaliștilor care au început partida de la Bistrița, nu despre întregul lot. Suma nu include rezervele, staff-ul tehnic, bonusurile de performanță sau alte costuri suportate de club.