Sport

„Rușinos!” Antrenorul Beninului a dezvăluit ce au pățit fotbaliștii săi la meciul de retragere a lui Messi

Lionel Messi a ieșit din scena internațională, după 208 meciuri și 126 de goluri, dar ultima sa partidă pentru Argentina n-a fost o sărbătoare și pentru adversari
Catalin Oprea
09.10.2026 | 06:10
Rusinos Antrenorul Beninului a dezvaluit ce au patit fotbalistii sai la meciul de retragere a lui Messi
SPECIAL FANATIK
Africanii au alergat degeaba dupa Lionel Messi FOTO X
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Antrenorul principal al Beninului, Gernot Rohr, a dezvăluit că jucătorilor săi li s-a refuzat șansa de a schimba tricouri sau de a face poze cu Lionel Messi după ultima sa apariție internațională.

Africanii, împiedicați să se apropie de Messi

Jucătorul de 39 de ani s-a retras din echipa Argentinei cu un gol într-o victorie confortabilă împotriva națiunii africane, care a participat la această sărbătoare, la care a fost tratată cu indiferență.

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Argentina a ieșit învingătoare cu 3-0 în fața unei adversarei sale, care a rămas cu buza umflată. Fotbaliștii africani au încercat să facă schimb de tricouri cu Messi și colegii săi, însă au fost refuzați și împiedicați de forțele de ordine să se apropie de aceștia.

Da, a fost extrem de dificil. Am încercat”, a spus selecționerul africanilor, Gerhanrd Rohr în emisiunea radio RMC „Rothen s’enflamme”.

Naționala Beninului n-a primit nimic de la argentinieni

„E o rușine că argentinienii nu ne-au dat nimic. Nicio poză cu Messi, niciun tricou. Nici măcar nu ne-au lăsat să ne apropiem de el în tunel sau la vestiare”, a mai afirmat acesta.

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„Securitatea a refuzat orice apropiere. Unii jucători au venit să-și schimbe tricourile. Am încercat totul, dar nu am obținut nimic. Federația noastră a oferit un buchet de flori în culorile Beninului, galben, roșu și verde, dar nu a funcționat”, a adăugat germanul.

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Rohr a fost singurul care a obținut ceva. „I-am dat tricoul lui Messi din 2018 antrenorului Lionel Scaloni, care l-a convins să mi-l semneze și apoi mi l-a returnat, dar atât”, a declarat Rohr.

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Meciul cu Benin, la care fostul petrolist Yohan Roche a fost titular, a fost la câteva zile după ce Argentina a mai fost implicată într-un episod rușinos. Vice-campioana mondială a evoluat contra naționalei Burkina Faso, pe care a învins-o cu 7-0.

Argentina s-a făcut de râs și cu Burkina Faso

Doar că, africanii au deplasat o echipă cu jucători Under 23, care a zburat 11 ore cu avionul și a ajuna la Buenos Aires cu șase ore înainte de meci. Argentina avea nevoie de două amicale înainte de cel cu Benin, pentru a-și ispăși pedeapsa dictată de FIFA.

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Sud-americanii au fost sancționați cu disputarea a două meciuri cu doar 50% din capacitatea stadionului, din cauza bannerului Malvinele sunt ale argentiniene, afișat la finalul semifinalei CM 2026, contra Angliei.

Cum retragerea lui Messi nu putea fi făcută pe un stadion pe jumătate gol, Argentina a jucat cu Bolivia și Burkina Faso și abia apoi cu Benin.

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