Rusul Daniil Medvedev i-a lăsat pe chinezi cu gura căscată! A dat declarația anului la Shanghai: ”Și Maldivele sunt o opțiune bună”

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Rusul Daniil Medvedev își continuă parcursul excelent de la Shanghai și a acces în sferturi după o victorie în fața lui Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 7-5. Prin acest succes el a făcut un pas important pentru calificarea la Turneul Campionilor, însă declarația sa despre ”finala sezonului” de la Torino a stârnit multe zâmbete.

Declarație spumoasă a lui Daniil Medvedev după calificarea în sferturi la Shanghai

Odată cu calificarea în sferturile competiției din China, tenismenul rus și-a consolidat locul 8 în clasamentul sezonului și este tot mai aproape de a obține biletele pentru Turneul Campionilor. Însă, Medvedev a mărturisit că nu ar face o dramă dacă nu ar ajunge să joace la Torino.

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”Totul se reduce la rezultate. Dacă aș fi jucat bine în Canada și aș fi ajuns în sferturile de finală, iar apoi aș fi menținut acel nivel aici în China, fără să pierd 200 de puncte săptămâna trecută (n.r. – după ce ), probabil că aș fi fost deja calificat oficial. Deci este o chestiune de rezultate.

Dacă pierzi în prima rundă la turneele importante, s-ar putea să nu ajungi la Torino. Dacă ajungi în sferturile de finală la fiecare turneu Masters, probabil că vei ajunge acolo. De aceea încerc să dau tot ce pot; dacă reușesc asta va fi grozav. Și dacă nu, Maldivele sunt, de asemenea, o opțiune bună”, a declarat Medvedev, conform .

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Daniil Medvedev va fi sigur de calificarea la Turneul Campionilor dacă va câștiga turneul de la Shanghai. Chiar dacă nu se va impune la competiția din China, șansele sale pentru a ajunge în ”finala” de la Torino sunt foarte mari, deoarece și locul 9 pe anul 2026 va obține biletele. Acest lucru este posibil pentru că italianul Jannik Sinner a anunțat că nu va mai juca în acest an, după ce , inclusiv US Open, ca urmare a unei accidentări la genunchi.

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Medvedev a câștigat Turneul Campionilor în 2020

Tenismenul rus a fost prezent la șase ediții ale Turneului Campionilor și a câștigat în 2020 după o finală în fața austriacului Dominic Thiem. El a mai jucat o dată cu trofeul pe masă, în 2021, când a cedat în fața lui Alexander Zverev.

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În 2023, Daniil Medvedev a fost învins în semifinale de Jannik Sinner, iar la celelalte trei participări (2019, 2022 și 2024) nu a trecut de faza grupelor. În 2025 nu a obținut calificarea, la fel cum s-a întâmplat și în primii săi patru ani în circuitul ATP.

Traseul lui Medvedev la Shanghai

Daniil Medvedev l-a învins pentru a 11-a oară în 16 întâlniri directe pe Stefanos Tsitsipas. El va juca al 28-lea sfert de finală din carieră la un turneu Masters și al treilea în acest sezon după cele de la Indian Wells și Roma.

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11 – Daniil Medvedev has claimed an 11th career H2H win over Stefanos Tsitsipas – only against Alexander Zverev (14) has Medvedev claimed more wins against a single opponent at ATP level. Focused. #RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour https://t.co/qzM9BV5ft5 — OptaAce (@OptaAce)

Cap de serie numărul 5 la Shanghai, rusul îl va întâlni pe americanul Tommy Paul, favorit 15, pentru un loc în careul de ași. Partida dintre cei doi se va disputa vineri, 16 octombrie, ora de start urmând să fie stabilită de organizatori.

În cazul unei calificări, el va urma să joace în semifinale cu învingătorul partidei dintre spaniolul Rafael Jodar și norvegianul Casper Ruud, iar în finală ar putea să-l aibă adversar pe Zverev, viitorul lider al clasamentului ATP.