Rux dă verdictul la care puțini se așteptau în scandalul Sânziana Negru – Lidl: „Dublu standard”

Rux și Opulență vine cu o concluzie interesantă în urma scandalului iscat de Sânziana Negru, cu produsele de la Lidl, care a împărțit recent internetul în două.

Rux, concluzie importantă după scandalul Sânziana Negru-Lidl

ne-a spus, la rece, după ce s-au mai calmat spiritele, că situația prin care a trecut Sânziana Negru, care a fost plătită de Lidl să promoveze niște produse alimentare și apoi le-a aruncat la gunoi, trebuie să fie o lecție usturătoare atât pentru influenceri, cât și pentru firmele care apelează la ei.

ADVERTISEMENT

În urma gestului condamnat de cei care se plâng de risipa alimentară, Lidl a renunțat, de altfel, la colaborarea cu . Rux susține, pentru FANATIK, că există foarte multe vedete care promovează produse pe care nu le folosesc și o fac doar de dragul banilor, ceea ce nu e tocmai anormal, că și ăsta e un job, până la urmă.

„Este problema celor care îi angajează”

„Măi, cumva chestia asta e cu dublu standard. Cumva, eu înțeleg ambele părți și a publicului, și a influencerului. Ăsta e jobul, trebuie să-și facă banii… Sunt două categorii de influenceri. Sunt unii care zic: ”Dacă nu folosesc produsul, nu-l promovez”. Mai sunt cei cărora nu le pasă și promovează că ăsta e jobul lor. Fiecare are mindset-ul lui. Eu înțeleg ambele părți.

ADVERTISEMENT

Asta este problema celor care îi angajează, nu a influencerului. Adică tu ca și firmă care angajezi un influencer să îți facă treaba, trebuie să îți dea seama să fie un om care se pliază pe principiile firmei tale. Când influencerul face reclame la chestii scumpe în fiecare zi, nu poți să vii să îți facă reclamă la publicul cu bani mai puțini. Aici își pierde credibilitatea și firma și influencerul. Eu dacă fac azi reclamă la Chanel și apoi fac reclamă la produsele dintr-un magazin pentru oameni cu venituri medii se cam scurtcircuitează lucrurile”, a declarat Rux, pornind de la scandalul Sânziana Negru-Lidl, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vedeta ne-a vorbit și despre trecerea din mediul online pe TV. Rux e una din puținele influencerițe de la noi care a reușit să se remarce în show-uri mari de televiziune, pe unul dintre ele câștigându-l acum ceva ani.

ADVERTISEMENT

Trecerea la TV, una dorită și firească pentru influenceriță

Sătmăreanca a câștigat o ediție „Bravo, ai Stil Celebrities” și s-a remarcat și în emisiunea „Sunt celebru…”, prezentată de Cabral. În prezent, vedeta apare unde comentează tot felul de subiecte palpitante alături de actrița Ioana Ginghină.

„Mi-am dorit foarte mult să trec din online pe TV. Sunt făcută pentru asta, că asta mi-am dorit și de aia sunt acolo, că am ceva de zis. Sunt o persoană care poate să țină camera, sunt one woman show, și atunci nu orice influencer poate să facă asta și eu mă mândresc că am acest talent. Dincolo de unboxinguri, pot să fac asta”, ne-a spus Rux.

ADVERTISEMENT

Judecată pentru că are sânii mici: „Asta le explic eu oamenilor”

Odată ajunsă în lumina reflectoarelor, vedeta ne-a zis și de ce prejudecăți sau răutăți s-a lovit. Rux a fost destul de judecată pentru fizicul ei și mai ales pentru faptul că are sânii mici, însă ea nu pune la suflet căci se acceptă așa cum e și asta vrea să le transmită, printre altele, urmăritorilor ei.

„La mine problema a fost că nu sunt pe fizicul clasic românesc, adică am sânii mici, asta a fost principala problemă de care m-am lovit. Important e să știi tu bine cine ești, că atunci nu te mai afectează.

Nu m-a frustrat niciodată că am sânii mici. Asta eu le explic oamenilor că puteam să îmi pun sâni de mult. Nu mi-am dorit niciodată. Mă simt foarte bine așa”, ne-a povestit Rux.