Ruxandra Bertea, jucătoarea care a depus eforturi colosale pentru a ajunge la turnee: ”Tenisul este un sport extrem de costisitor”

Jucătoarea româncă care a adus primul punct țării noastre cu Noua Zeelanda, în Cupa Billie Jean King, Ruxandra Bertea, a făcut câteva declarații neașteptate. Tânăra de 19 ani a depus eforturi colosale pentru a ajunge la turneele internaționale.

Cine este jucătoarea de tenis Ruxandra Bertea

Ruxandra Elena Bereta este o tânără care a reușit să se afirme peste hotare. Sportiva din România, originară din orașul Brăila, a dezvăluit că a făcut sacrificii extrem de mari pentru a-și vedea visul dus mai departe.

Jucătoarea de tenis, în vârstă de 19 ani, pentru a se prezenta la turnee, mai ales în perioada junioratului. O perioadă îndelungată a beneficiat doar de susținerea familiei sale. Ulterior, a primit ajutor de un om cu suflet mare.

Apoi, a fost susținută de o asociație din București. Mai târziu, Asociația Club Sportiv Arcada din Galați, unde a fost legitimată, a ajutat-o cu cheltuielile și plecările în străinătate. Totodată, Ruxandra Bereta a avut câteva deplasări de obiectiv asigurate de către Federația Română de Tenis (FRT).

În felul acesta jucătoarea de tenis din România a avut la dispoziție un teren de antrenament, unde nu a plătit niciun ban. Totul s-a întâmplat după ce a fost acceptată în loturile naționale. În prezent, a adus primul punct al României în Noua Zeelandă, din cadrul Billie Jean King Cup.

„Din punct de vedere financiar nu îmi este ușor, tenisul este un sport extrem de costisitor, mai ales prin prisma deplasărilor internaționale. Toate cheltuielile legate de tenis sunt acoperite de către părinții mei.

Anul trecut, la o parte din turnee am fost susținută de un om de bine din Galați. Ca în orice familie implicată în sport, există sacrificii.

Sper ca în viitor să găsesc și o altfel de susținere materială, pentru a-mi putea îndeplini obiectivele cât mai rapid și a-mi duce la capăt visul”, a declarat Ruxandra Bertea, pentru .

Ce loc ocupă jucătoarea de tenis în WTA

Jucătoarea de tenis din România luptă enorm pentru a ajunge un nume important în sport. Ruxandra Bertea visează să ajungă departe, deși are numai 19 ani. În 2025 a bifat o reușită excelentă pe planul profesional.

Tânăra a reușit să urce pe poziția 319 în clasamentul WTA, după ce la începutul sezonului era pe locul 2.138. Așadar, s-a bucurat de un salt uriaș, fiind decisă să lupte pentru premii și trofee pentru că este o persoană cu multă ambiție.

„Sunt o fire muncitoare care nu renunță niciodată și tot timpul încerc să–mi depășesc limitele în tot ceea ce fac!

Cât despre lovitura preferată, pot spune că este backhand-ul, având câteva direcții, scheme de joc preferate, care mă ajută de multe ori să–mi surprind adversarele”, a mai spus Ruxandra Bertea, pentru aceeași sursă.

Prima reacție a sportivei după debutul în Billie Jean King Cup

Ruxandra Bereta este în centrul atenției după ce a adus României primul punct în grupa de Billie Jean King Cup. a învins Noua Zeelandă cu 3-0, după ce a bătut-o pe Vivian Yang în două seturi, scor 6-2, 6-1.

La scurt timp după meci a făcut o declarație despre debut. Sportiva româncă a dat dovadă de maturitate. În plus, a transmis că a rămas impresionată de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la lot. Cu siguranță, va rămâne cu amintiri plăcute.

„A fost un debut cu emoții la Billie Jean King Cup. Este normal, dar cred că am luat partea pozitivă a lucrurilor. M-am încărcat din energia publicului și totul a decurs foarte bine.

Pentru meciul cu Polonia (n.r. dumninică de la 16:00), sincer, nu avem nicio așteptare. Important este să jucăm noi bine, energia în echipă să fie bună, să dăm totul pe teren și să luptăm până la ultima minge.

O săptămână foarte intensă. Am petrecut foarte mult timp cu fetele și cred că atmosfera.

Atmosfera este cu totul specială, chiar nemaiîntâlnită în circuit, și cred că asta o să iau cu mine, o să mă încarc pozitiv din toată această săptămână”, a declarat Ruxandra Bertea, pentru .