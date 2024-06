Ruxi a făcut anunțul despre copil: „Am avut discuția cu mama, am lămurit-o”

Ruxi, cunoscută publicului și ca Rux și Opulență, a făcut destăinuiri despre viața ei personală și cum se raportează la ideea de a deveni părinte.

Ruxi a făcut anunțul despre copil

show difuzat în trecut de a mărturisit că ar fi în stare să devină mamă-surogat pentru cuplurile care nu pot face copii și își doresc unul.

În stilul caracteristic, spunând lucrurile mai în glumă, mai în serios, Ruxi a abordat subiectul aducerii pe lume a unui copil. Vedeta a zis că s-ar putea să devină mamă în următorii doi ani, dar nu e nimic bătut în cuie. Deocamdată, fashionista își trăiește viața și se bucură de lucrurile frumoase care i s-au întâmplat în ultima vreme, mai ales de când e extrem de cunoscută.

„În doi ani aș fi deschisă”

„Am avut recent discuția cu mama mea, am lămurit-o, i-am zis că are doi nepoți, să stea cu ei, să mă lase. Eu nu îi promit nimic, nu am ce să-i promit.

Nu este nu, eu în doi ani aș fi deschisă la oportunitatea de a face un copil. Încă nu-l caut pe bărbatul potrivit. Peste un an și jumătate, doi ani o să încep să-l caut pentru asta”, a declarat Ruxi,

În caz de nevoie, Ruxi ar putea apela la o mamă-surogat ori ar fi chiar ea în stare să îi ajute pe cei care vor să aibă un copil. Totuși, după câteva secunde de analiză, și-a dat seama că nu e ceva ce își dorește cu adevărat, căci trebuie să strângă bani serioși.

„Aș apela, în caz de nevoie, la o mamă surogat, dar costă, trebuie să strâng bani pentru așa ceva. Să fac un copil și să și plătesc pentru asta?!

Mai bine lasă. Mă gândesc că, dacă ar fi să nu fiu cu cineva și să nu găsesc, o să-l fac și singură. Am și opțiunea asta deschisă”, a adăugat Ruxi pentru sursa citată.