Ruxi, adevărul despre relația cu Cristi Mitrea după ce s-au sărutat la Sunt celebru, scoate-mă de aici. Totul a fost o strategie: „A ieșit combinația”

Ruxi a vorbit despre relația ei cu Cristi Mitrea de la emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici. Aceasta a dezvăluit că totul a fost, de fapt, o strategie.

Ruxi, adevărul despre relația cu Cristi Mitrea după ce s-au sărutat

, iar Ruxi a spus că nu l-a plăcut niciodată pe fostul iubit al Andreei Mantea, iar sărutul lor a făcut parte dintr-o strategie pusă la punct chiar de ea.

Într-o discuție cu Anisia, din cadrul episodului de astăzi, Ruxi a dezvăluit că totul a fost „o caterincă” ce l-a făcut pe Cristi Mitrea să fie mai calm, așa că a continuat acest joc doar pentru strategie, nu pentru că ar fi nutrit unele sentimente pentru el.

Gluma nu mai e amuzantă, așa că Ruxi i-a transmis lui Cristi Mitrea că nu mai este cazul să se mai poarte așa.

„Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”, va spune Ruxi în episodul din această seară.

Ruxi vrea ca Cristi Mitrea să fie eliminat de la Sunt celebru, scoate-mă de aici

Mai mult decât atât, Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici vrea ca cel cu care s-a sărutat să plece acasă și a mărturisit că ar vrea să fie ajutată de Univers pentru a putea să îl scoată din joc.

Ruxi mai spune că este nevoie să scape de bărbați din competiție, așa că și trebuie să fie eliminat.

„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta.

Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, îi va mărturisi Ruxi Anisiei în ediția de marți.