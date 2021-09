Ruxi de la Bravo, ai stil, replici acide cu Tibi Clenci. Ce i-a reproșat concurenta juratului de la Kanal D

Concurenta și Tibi Clenci au avut un schimb de replici acide, după ce participanta a primit în ultima gală cea mai mică notă, și anume 1. Acest lucru a dezamăgit-o complet pe Ruxi.

Roxana Erdei, așa cum se numește în realitate , este conștientă că a dat-o în bară prin intermediul ținutei, dar tot crede că a fost nedreptățită de cunoscutul fotograf.

Ruxi, deranjată de nota primită de la Tibi Clenci la Bravo, ai stil! Ce s-a întâmplat între ei

„Am dat-o în bară la ultima Gala, dar în același timp nu mi-au înțeles ideea poveștii și ce am vrut să fac! Nu zic că n-am dat-o în bară!

Am dat-o în bară! Dar simt că nu mi s-a înțeles povestea! Și nu s-a apreciat momentul artistic. Notă 1 adică… Wow!(…) 1 a dat Tibi!

Nu, eu chiar cred că… mi se pare că nu mă place! Adică nu doar acum am simțit asta și când îmi dă note mari mi se pare că nu mă place! Jur!”, a spus Ruxi în culisele emisiunii de la „Bravo, ai stil”, scrie .

Concurenta de la Kanal D a luat totul personal, fiind de părere că Tibi Clenci, juratul , are ceva împotriva ei și nu o place absolut deloc.

Ruxi crede că juratul a fost mult prea dur cu ea, în condițiile timp de câteva zile a încercat să se „împrietenească” cu un șarpe pe care l-a avut în ultima gală de la „Bravo, ai stil!”.

„Am stat trei zile cu un șarpe în fiecare zi, ca să vin aici cu el. Am luat-o personal, Tibi. Recunosc, dar acum mi-a trecut. (…) Nu zic că aș fi meritat o notă mare, dar 1 ăla m-a distrus pentru că a fost un moment.

Momentul, lăsați ținuta, ok, am dat-o în bară, am dat-o mai mult pe festival, dar 1 ăla a fost crunt!”, i-a spus Ruxi lui Tibi Clenci, mai arată sursa citată mai sus.

Tibi Clenci, reacție surpriză la acuzele venite din partea lui Ruxi

Juratul de la „Bravo, ai stil” a fost nevoit să-și justifice nota pe care i-a acordat-o concurentei. Tibi Clenci susține că Ruxi nu a ținut deloc cont de tema aleasă în gală, deci a fost complet pe lângă.

Vedeta a mai subliniat faptul că nu a putut să-i dea nota 2 pentru că asta ar fi însemnat că ținuta concurentei ar fi avut ceva special.