Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! nu vrea să devină mamă… niciodată: ”Prefer să fiu așa, decât să fac un copil să-mi bat joc de el”

Ruxi, fostă concurentă de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, este cunoscută în mediul online ca Rux.si.opulenta, după o serie de scheciuri care au devenit virale, în special în perioada pandemiei. Emisiunea Bravo, ai stil! este un al proiect prin intermediul căruia vedeta s-a făcut remarcată.

Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, niciodată în postura de mamă

Ruxi povestește pentru prima dată, în exclusivitate, pentru FANATIK de ce nu se vede niciodată în postura de mamă. Relația mai deficitară cu părinții ei, vremurile grele sau dragostea de sine sunt doar unele dintre motivele pe care le trece în revistă.

ADVERTISEMENT

De la a nu știi cum să explici exact de ce nu de vezi mamă, până la a nu te visa în postura de mireasă este o cale foarte scurtă, iar Rux.si.opulenta susține că nu au fost niciodată pe lista priorităților ei. .

a venit cu experiențe noi pentru ea, dar și cu întâmplări care au ajutat-o să prețuiască mâncarea și să mai arunce alimente, în timp ce mulți oameni suferă zilnic de foame.

ADVERTISEMENT

– Cum ești după revenirea de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, ți-ai reluat viața de unde era?

Mi-am reluat viața de unde era, cu mici modificări… care au intervenit între timp.

– Ce s-a schimbat?

Nu pot spune că m-am întors mare filozof, și zen, și mare înțeleaptă, că totuși, nu sunt atât de evoluată. Însă, apreciez mai mult mâncarea. Nu în sensul să mănânc, ci nu vreau să mai arunc mâncare, nu vreau să mai văd oameni care suferă de foame. Am înțeles cum este să suferi zilnic de foame și să trăiești cu foamea în stomac. Este un sentiment teribil și nimeni nu ar trebui să trăiască asta pe pământ.

ADVERTISEMENT

Condițiile precare din junglă nu erau ceva nou pentru Ruxi

– Dar condițiile de igienă, de dormit?

Eu am crescut la țară, cu wc-ul în curte, mă spălam în lighean. Nu pot să zic că m-a șocat pe mine că aveam condițiile alea de igienă și baia. Mergem la toaletă în pădure, ne spălam cu dușul cu apă semi rece, că nu era nici foarte rece apa. Și dacă toți eram nespălați, deja era o normalitate.

– Ai “impregnat” mirosul acela din camp?

În clipa în care văd emisiunea pe post simt mirosul fiecărui loc pe care îl văd în cadru. Simt mirosului camp-ului, simt mirosul băii, simt mirosul oamenilor, simt mirosul animalelor, al cuștilor, al probelor. Efectiv cred că mai mult simt totul olfactiv, decât vizual.

ADVERTISEMENT

– Retrăiești fiecare moment?

Când văd pe post, eu mereu îmi zic că am fost acolo, eu am trăit aia și nu se vede pe post cât am trăit noi și ce am simțit. Nu se vede! Pare așa un joculeț, dar nu a fost un joc.

ADVERTISEMENT

Cel mai greu lucru pentru concurenta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!

– Ce a fost cel mai greu pentru tine?

Să stăm în camp toți, împreună. Trebuia să faci ceva să treacă timpul, stăteam la discuții, dar cât să mai vorbești?! Plus că stăteai la discuții cu niște oameni pe care poate nu îi agreai pe toți. Și trebuia să te controlezi, să devii conștient că nu e viața ta reală asta. Îmi spuneam că, în curând, o să ajung acasă, că o să fie bine.

– Ți-ai făcut prieteni într-un mediu atât de ostil?

Da, m-am întors cu noi prieteni de acolo. Răzvan, Lidia, Ami, Anisia care era prietena mea de mult. M-am împrietenit cu oamenii la care nu mă așteptam să mă împrietenesc, dar mi-am dat seama că sunt foarte reali, ca și mine. Chiar dacă sunt vedete.

– Dezamăgită de unii, de reacțiile lor?

Nu sunt dezamăgită, doar scârbită de cât de orgolioși pot fi anumiți oameni sau cât contează pentru ei imaginea. Totul este despre ei și cred că totul li se cuvine. Mă apucă nervii și acum.

– Poți că dai și nume?

Sunt câțiva, dar nu vreau să dau nume. Dar mă bucur că nu am astfel de oameni în viața mea. Dacă nu mă afișez cu anumiți oameni pe Instagram, e clar că aceea sunt oamenii cu care nu vreau să fiu prietenă și nu am treabă cu ei.

”Am înjurat foarte mult!”

– Îți pare rău că ai făcut niște afirmații acolo?

Am spus multe lucruri, da! Am înjurat foarte mult! I-am înjurat pe oameni, dar mă bucur că nu s-a dat. Am avut foarte multe certuri cu câteva personaje care nu s-au dat, din fericire pentru ambele părți, pentru că ne-am luat tare în gură.

– Cu cine ai ajuns să te cerți atât de tare?

Am avut discuții cu Giani, cu el cred că am avut cele mai multe.

– Și de la ce plecau?

De la reacții care mie mi se păreau aiurea sau prea agresive.

– Au existat și gesturi agresive între voi?

Nu, nu s-a recurs la violență niciodată. Era totul de limbaj. Ne filma, totuși.

Ruxi: ”Tania juca foarte… exagerat. Și plâns, și râs”

– Ți s-a întâmplat că vezi printre ei și oameni falși care se victimizau pentru a atrage public?

Da, sunt care și-au creat niște povești de viață din acelea lacrimogene doar pentru a părea niște oameni… `Vai, prin câte am trecut și ce om bun sunt eu`. Hai că vomit!

– Și la probe?

La probe nu mai zic. Acolo, da, reacții exagerate. Tania juca foarte… exagerat. Și plâns, și râs. Lasă-ne Tania, că am înțeles.

– Era departe de familie și poate o afecta?

Toți eram departe de familie, dar nu cred că ne afectat atât de tare chestia asta acolo, pentru că acolo alte lucruri erau importante. Acolo creierul tău era în modul de supraviețuire. Știai că trebuie să mănânci, să supraviețuiești a doua zi. Adică… cumva ți se schimbă creierul. Ești alt om cu alte nevoi și nu te mai gândești la ce este în exterior.

”Ne gândeam la tot ce vedeam că mișcă, voiam să pârlim”

– Câte săptămâni ai stat tu acolo?

Am stat destul, chiar prea mult! Mai mult decât mă așteptam. Eu mi-am propus de acasă să stau cât de mult pot, dar cumva acolo mi s-a schimbat planul când mi-am dat seama că mie îmi era foame. Pentru mine în fiecare zi era asta: `azi cum mai rezist cu foamea`. Dar cu toate astea am rezistat mai mult decât aș fi crezut. Și mai putea, doar că… o să vedeți.

– Ai fi făcut orice fel de sacrificiu pentru mâncare? Ai fi furat?

Eram dispusă să fac orice. Și să fur și să fac alte chestii, atât de foame ne era. Foame de erai în modul de disperare că ne gândeam că găsim ceva… fugim în junglă și vânăm ceva. Era un dihor pe acolo, se plimba pe la găini pe acolo, dădea târcoale. Mă gândeam că îl prindem, să-l pârlim. Nu mai puteam. Ne uitam în apă, vedeam niște peștișori, hai să-i pescuim. Crede-mă că ne gândeam la tot ce vedeam că mișcă, voiam să pârlim. Erau multe șopârlițe și pe alea. Ceva să pârlim.

Pumni de viermi vii sau gândaci, cea mai mare provocare pentru vedeta de la PRO TV

– Pe tv nu pari atât de disperată.

Chiar nu se vede cât de mult am suferit cu foamea. Puteam să stau nespălată și 6 luni, dar să am mâncare. Între spălat și mâncare, alegeam mâncarea.

– ”Mâncarea” de la probe nu se pune?

O să râzi, dar eu sunt singura care nu am nimerit probe de mâncat. Am scăpat. Nu am mâncat deloc. În prima emisiune a trebuit să mănânc un testicol de cal și apoi nimic, nimic. Nici măcar nu știu ce gust au shake-urile alea.

– Atunci care a fost cea mai grea probă pentru tine?

Shake-urile ale păreau cele mai nasoale. Nu se vedea pe tv, dar în ele erau pumni de viermi vii sau gândaci. Când trebuia să bei, trebuia să îi înghiți.

A rămas fără iubit imediat după întoarcerea din junglă

– Revenind la întoarcerea acasă, te-a așteptat cineva?

Am avut pe cineva care trebuia să mă aștepte, dar ne-am certat între timp și gata, s-a terminat!

– Între timp, adică tu acolo și el aici?

Nu, nu! Acum de când m-am întors. M-am întors din Dominicană și ne-am certat și ne-am despărțit! Dar mă bucur că s-a întâmplat asta, hai să îți spun sincer (n.r. râde).

– De ce?

Nu era ce trebuie pentru mine. Nu ne înțelegeam, nu mă înțelegea.

– De cât timp erați împreună?

Nu eram de mult, din iunie. A prins fix plecarea mea, dar cumva m-am întors acasă cu gândul că o să-mi continui relația, însă, nu am mai continuat nimic (n.r. râde).

Rux.si.opulenta a călcat strâmb în relație: ”Da, recunosc am înșelat”

– S-a pus problema de înșelat?

Nu, chiar nu a avut treabă cu înșelatul, din păcate. Mai bine era asta. Era mai ușor să fi fost asta pentru că înțelegeam. Au fost alte lucruri care țin de caractere, pe care efectiv nu pot să le accept. El nu înțelege asta. Bărbat versus femeie.

– Despărțirea are legătură și cu urmele de pe gât?

Nu (n.r. râde), urmele de pe gât sunt de la pisică, jur. Pisica mi-a sărit pe gât în timp ce dormeam pe spate, cu capul pe canapea. Nu, doamne ferește! Nu stau cu bărbați violenți, nu aprob violența niciodată.

– Ți s-a întâmplat vreodată în relații să te întâlnești cu bărbați violenți?

Toți bărbații cu care am fost au fost ok, ne certam, dar niciodată nu a fost vreunul violent. Nici măcar nu m-a împins. Nu am avut treabă cu violența, din fericire nu știu nici cum e să iei o palmă. Dar vai de el, nu se mai trezea a doua zi (n.r. râde). Adică se trezea, dar sigur ceva îi lipsea (n.r. râde): un testicol, un deget, ceva (n.r. râde). Nu accept așa ceva și sper ca nimeni să nu accepte așa ceva.

– Care au fost cauzele separărilor din relațiile tale? Ai înșelat vreodată?

Da, recunosc am înșelat. Dar nu neaparat că am vrut. El a înșelat primul (n.r. râde) și am înșelat și eu (n.r. râde).

– Te-ai răzbunat?

Nu, i-am arătat că și eu pot să fac asta (n.r. râde). Nu am stat să zic cine e aia, am zis ok, dacă așa facem relația asta, atunci hai să fie egală. Dar de obicei certurile au fost… relații toxice care îmi făceau mai mult rău decât bine și…

”Să fac bani și să am bărbați tineri, atât vreau”

– Cum faci să-i atragi?

Încă sunt în căutarea răspunsului. Este un proces prin care trebuie să treci în viață ca să te descoperi pe tine, ca să afli ce e cu tine, ce traume ai. Încotro te îndrepți.

– Îți dorești o relație serioasă care ducă spre căsătorie?

Îmi doream o relație serioasă, dar am încetat să îmi mai doresc. Că acest dorit poate că mă face să atrag asemenea bărbați. Prefer să mă ocup de mine și să muncesc, să mă bucur de viață și dacă o să vină, o să vină, dacă nu, nu. Să fac bani și să am bărbați tineri (n.r. râde), atât vreau. Să stau bine la bătrânețe, să îmi dea un pahar cu apă în chiloți și cu pătrățele (n.r. râde).

De ce nu se vede Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! mama

– Mamă nu îți dorești să devii?

Nu îmi doresc să devin mamă.

– Niciodată?

Nu am sentimentul acesta în mine, nu știu. Nu mă înțelege nimeni. Dar eu știu că nu îl am și prefer să fiu așa decât să fac un copil să-mi bat joc de el sau să-l cresc frustrat sau cu traume.

– Este ceva din copilăria ta care te-a marcat și de asta ai ajuns să gândești așa?

Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu îmi place viața liberă. Îmi place să dorm cât vreau, să fac ce vreau, să nu depind de nimeni. Când mă controlează cineva sau ceva o iau razna. Iar un copil mi-ar schimba viața total și nu sunt dispusă să mă sacrific.

Departe-i e gândul de a deveni mireasă

– Dar tu nu te gândești să lași ceva în urmă? Un moștenitor?

Pot să las altceva în urmă, nu doar un om. Pot să las o învățătură, o carte. Pot lăsa altceva care să ajute oamenii. Nu doar un copil.

– Și nici mireasă nu te vezi?!

Nu, ce să fac?! Nu sunt împotriva căsătoriei, dacă o să se întâmple, sunt de acord, o să mă căsătoresc, dar nu trăiesc cu visul ăsta și nu-mi doresc. Dacă se întâmplă, de bine, dacă nu, aia e.

– Cu banii ce planuri ai?

Vreau să-i sparg pe călătorii, pe haine, pe case, pe mașini. Pe lucruri superficiale. Pe viață bună, pe confort. Vreau să uit că trăim vremuri grele și că vine sfârșitul lumii.

Ruxi, afectată de scumpirile din ultima perioadă

– Să înțeleg că vremurile astea grele te-au afectat și pe tine la buzunar?

Recunosc că am fost șocată când am mers la magazin să-mi iau niște brânză, dar o bucățică din aia mică și am văzut că este 20 de lei. Până acum 20 de lei era una mare. Și mi-am dat seama că vine sfârșitul cu scumpiri, cu tot. Mai este puțin și vine Iisus. O să fie greu iarna asta.

– Îți manageriezi singură banii și cheltuielile?

Singură câștig, singură fac totul. Nu am niciuna ajutor. Nu se ocupă nimeni de finanțele mele.

– Pătești singură facturile?

Da (n.r. râde), de pe telefon totul. Plătesc totul la timp, nu mi-au tăiat lumina.

Părinții lui Ruxi de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! s-au speriat când au văzut-o în junglă. Nu știau nimic

– Mă așteptam să vii mai schimbată, să apreciezi mai mult viața…

Ce să apreciem, tu nu vezi ce e în jur? Totul este pe sfârșite și nu vreau să zic asta într-un sens pesimist, că nu e asta, dar să fim realiști. Apreciez viața, mă bucur că o trăiesc și sunt foarte bucuroasă pentru tot ce am, pe toți ne afectează ce se întâmplă. Dar, în același timp îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce mânca și că am viața pe care o am. Altfel cred că înnebuneam.

– Familia ta ce spune despre tine și aparițiile tale?

Nu se bagă și nu au nimic de spus în deciziile mele. S-au speriat când m-au văzut acolo.

– Nu știau că vei merge?

Ba da, dar nu știau în ce mă bag. Când au văzut emisiunea s-au panicat.

– Îți amintești ce sfaturi ai primit de la ei înainte de concurs sau în viață?

Eu nu am cu ei o relație din asta cu maică-mea să îi cer vreun sfat sau… eu doar i-am zis că mă duc în junglă să filmez ceva. Fix așa i-am zis (n.r. râde). M-a întrebat: `cum adică de duci în junglă, ești nebună?`, i-am zis că nu mă duc singură, că mă duc cu PRO-ul și cu emisiunea. Mi-a zis că nu înțelege nimic. Doar am asigurat-o că nu pățesc nimic și pa. I-am zis că de aia nu o să răspund la telefon și că este suficient să știe atât. Simplu.