Ruxi Opulență, surprinsă alături de Pescobar. Influencera a dansat pe manele și s-a distrat în compania afaceristului

Ruxi Opulență a fost surprinsă în compania lui Pescobar. Cei doi s-au distrat de minune, iar imaginile postate în mediul online au adunat o mulțime de aprecieri.

Ruxi Opulență, surprinsă alături de Pescobar

Ruxi sau Rux și Opulență este una dintre cele mai cunoscute influencere. Aceasta activează de ani buni în mediul online și a reușit să adune o comunitate impresionantă de urmăritori. Rux postează constant, iar de data asta, a reușit să îi uimească pe toți.

Dacă până acum posta diferite ținute vestimentare și era o sursă de inspirație, de data asta, Ruxi Opulență a decis să adauge sare și piper conținutului său. Și cum putea face asta mai bine, dacă nu filmându-se alături de o altă figură cunoscută în mediul online.

s-au filmat împreună în restaurant. Extravaganți și nonconformiști, cei doi s-au distrat de minune pe acorduri de manele. Ruxi a și dansat și, judecând după numărul de aprecieri, se pare că filmarea a fost pe placul internauților.

Pescobar și Ruxi Opulență, un magnet pentru like-uri

Ruxi Opulență a revenit în atenția publicului după ce a participat la ”Bravo, ai stil!”, emisiunea de la Kanal D. Atunci, a avut ocazia de a le arăta tuturor că iubește hainele și că este un adevărat talent în lumea modei.

Chiar dacă mulți au cunoscut-o după ce a câștigat emisiunea de la Kanal D, Ruxi este o prezență veterană în mediul online. În urmă cu mulți ani, împreună cu Creața, formau LikeOne, un duo de senzație care a creat multe videoclipuri amuzante.

La rândul lui, Pescobar nu mai are nevoie de nicio prezentare. este cunoscut atât la noi în țară, cât și peste hotare, grație restaurantelor pe care le are. Afacerile sale merg de minune, așa că, ori de câte ori are ocazia, le arată urmăritorilor că știe să se distreze, fără să se uite la bani.

De data asta, momentul alături de Ruxi Opulență a fost încă o dovadă a faptului că omului de afaceri îi place să se simtă bine și vrea să se bucure de orice moment. În plus, dacă are în jurul lui oameni cu o energie pozitivă, deja totul este mult mai bine.