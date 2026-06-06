RXF Next Fighter 31, exclusiv pe VOYO! Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni, main event-ul galei de box din 23 iunie

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Sporturile de contact revin în prim-plan la finalul lunii iunie. Gala RXF Next Fighter 31 este programată pe 23 iunie, la Club One, din Regie, iar organizatorii au pregătit un card pe cinste pentru fanii din Universul RXF. Gala va fi transmisă exclusiv pe VOYO, iar capul de afiș al serii este duelul dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni.

RXF Next Fighter 31 se vede exclusiv pe VOYO

Ediția cu numărul 31 a galei Next Fighter are loc marți, 23 iunie, de la ora 20:00, și aduce în fața publicului cel puțin trei confruntări care au stârnit deja interes în mediul online. Evenimentul va avea loc la Club One, din București, se va desfășura pe reguli de box și va putea fi urmărit exclusiv pe VOYO, platforma care difuzează galele RXF Next Fighter.

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Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni, în main event

Cel mai asșteptat moment al galei va fi cu siguranță main event-ul dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni. Fostul fotbalist, campion al României cu Rapid, a acceptat provocarea și„Vă promit ceva frumos, acum, pe 23 iunie. Voi fi foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. Nu veți vedea pumni aruncați aiurea. Totul e ca la carte. Cum ar trebui să fie un meci. Nu sunt profesionist, dar veți vedea ceva care cred că o să vă placă. De când am semnat contractul sunt în pregătire zi de zi.

Nu contează că e mai mare (n.r. – Justițiarul). Contează să ai condiție fizică și să stai bine pe cardio. Dacă ai condiție fizică bună și poți sta cu brațele sus, cred că poți face diferența. Când ești pregătit, știi să ataci, să blochezi… Pentru un sportiv care nu e antrenat e greu să facă față. M-am uitat la 2-3 meciuri ale lui. E bun pe trânte, pe picioare. E tânăr, dar la box e altceva. La box nu te arunci sau dai cu piciorul. La box trebuie să știi să stai în gardă, să te miști, să lovești”, a declarat Daniel Chiriță, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Boby Mirică vs. Alex Nistor și Prințu’ de la Cluj vs. Valentin Tănase completează card-ul de la Next Fighter 31

Un alt meci de box pe care l-a anunțat la gala din 23 iunie este cel dintre Boby Mirică și Alex Nistor. Cei doi s-au mai bătut în galele RXF, dar aceasta va fi prima lor confruntare directă. De asemenea, în ringul de la Club One vor urca și Prințu’ de la Cluj, care va boxa cu Valentin Tănase.

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„Hei, România, sunt al vostru Prințu’ de la Cluj și am venit la RXF să fac spectacol și nu numai. Am o mare poftă să bat pe cineva. De mic copil mi-am dorit să lupt în cușcă. Uite că, la 35 de ani, am ocazia să pot lupta și să arăt lumii întregi ce pot să fac, așa că, Prințu’ de la Cluj, ardeleanul vostru, în acțiune pentru voi. Să vezi ce tare în gură era alergătorul. Ce crezi, i-am zis să ne batem în cușcă. A acceptat. Cu ardeleanul e greu. Oricum îl sparg. Îl distrug. Mai mult de trei secunde nu are cu mine”, a declarat Prințu’ de la Cluj pentru RXF.

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Cât costă un bilet la RXF Next Fighter 31

Fanii celor care vor urca în ring la RXF Next Fighter 31 își putea încuraja favoriții chiar de la fața locului. RXF a scos la vânzare bilete pentru show-ul din 23 iunie, care va avea loc la Club One, din Regie. Tichetele pot fi procurate de pe site-ul . Un bilet cu acces la canapea costă 100 de lei, în timp ce biletul pentru acces la masă valorează 300 de lei.

Așadar, gala RXF Next Fighter 31, din 23 iunie, ora 20:00, va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO, iar vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă la Club One, din Regie. Show-urile RXF Next Fighter completează portofoliul de sporturi de contact al platformei VOYO. Fanii pot urmări pe platforma trustului Media Pro și alte competiții importante, precum UFC, GLORY sau Zuffa Boxing.

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